中森明菜が、28日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『Golden SixTONES』(毎週日曜21:00～)にゲスト出演する。日本テレビのバラエティ番組に登場するのは約20年ぶり。番組初の海外ロケとなる韓国でSixTONESと夢の共演を果たし、名曲「DESIRE -情熱-」をめぐる熱唱バトルも繰り広げられる。

  • 『Golden SixTONES』韓国ロケにて

    『Golden SixTONES』韓国ロケにて

韓国の地で思いきり楽しみ尽くすSixTONES。そこに中森が登場し、SixTONESとの夢の共演が実現する。スペシャルマッチとして“そらジローVSポロロ”の日韓人気キャラクターによる50m走対決が開幕。それぞれのプライドをかけた一戦に、中森とSixTONESも大興奮する。

さらに、韓国式カラオケでは熱唱バトルも勃発。中森の名曲「DESIRE -情熱-」を、SixTONESのあるメンバーが熱唱する。

その歌声を披露するのはいったい誰なのか。突然のパフォーマンスに、中森も大盛り上がり。番組ならではの奇跡の共演と展開が繰り広げられる。

【編集部MEMO】
中森明菜は、1982年にデビューした歌手。圧倒的な歌唱力と表現力で1980年代を代表する存在となり、「DESIRE -情熱-」「少女A」「飾りじゃないのよ涙は」など数多くのヒット曲を発表してきた。独自の世界観とステージ表現で、現在も幅広い世代から支持を集めるアーティスト。

(C)日テレ

中森明菜、日テレバラエティに20年ぶり出演 『Golden SixTONES』韓国ロケに登場
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