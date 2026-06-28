「2026年サンリオキャラクター大賞」最終結果発表! 1位に輝いたのはポムポムプリン? それともシナモロール?

サンリオは6月28日、人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の最終順位を発表した。総得票数は過去最多の7064万7379票で、昨年比112%となった。

最終順位発表

第1位に輝いたのは「ポムポムプリン」。30周年のアニバーサリーイヤーに700万票以上を集め、2年連続、通算5度目の1位を獲得した。初回速報では「シナモロール」が首位だったが、最終順位では「シナモロール」が2位、「ポチャッコ」が3位となり、“3大犬キャラクター”がTOP3を独占した。

  • 1位ポムポムプリン

    1位ポムポムプリン

  • 2位シナモロール

    2位シナモロール

  • 3位ポチャッコ

    3位ポチャッコ

4位は「クロミ」、5位は「ハローキティ」。サンリオの人気キャラクターたちが今年も上位に並ぶ結果となった。

TOP20では「あひるのペックル」が昨年10位から6位へと躍進。昨年の31年ぶりTOP10入りに続き、今年も存在感を見せた。また、「マイスウィートピアノ」は昨年18位から13位へと順位を上げ、TOP20内で最大のランクアップを記録した。

あわせて各賞も発表され、第41回の開催を記念して41位のキャラクターに贈られる「第41回特別賞」は「おさるのもんきち」が、「ジャンプアップ賞」は昨年から35ランクアップした「バディエディ」が受賞した。

  • おさるのもんきち

    おさるのもんきち

  • バディエディ

    バディエディ

「なかよしエール賞」は「ポチャッコ」「あひるのペックル」「タキシードサム」が受賞した。

  • ポチャッコ

    ポチャッコ

  • あひるのペックル

    あひるのペックル

  • タキシードサム

    タキシードサム

また、「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」では「しろたん×サンリオキャラクターズ」が1位に。今年新設された「2026年サンリオキャラクター大賞 ハッピリーナフレンズ部門」では、「ちょこちら」が「いっしょにいたい賞」「たくさんあつめたい賞」「おはなしをみたい賞」の3賞すべてで1位となった。

  • 「しろたん×サンリオキャラクターズ」

    「しろたん×サンリオキャラクターズ」

  • ちょこちら

    ちょこちら

海外の国・地域別順位では、「ポムポムプリン」が9つの国と地域で、「シナモロール」が4つの国と地域でそれぞれ1位を獲得した。

なお、9月からは最終順位1位から10位にランクインしたキャラクターによる「応援ありがとうステージショー」を全国12会場で開催予定。詳細は8月以降に案内される。

(c) 2026 SANRIO CO., LTD. CHOCOLATE 著作株式会社サンリオ

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