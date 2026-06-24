吉野家は、スマートフォン向け位置情報RPG『ドラゴンクエストウォーク』との初のコラボレーション「冒険者応援キャンペーン」を、7月2日10時から8月26日20時までの期間、全国の吉野家店舗で開催する。

今回のコラボレーションでは、対象商品を購入した方にオリジナルフィギュアをプレゼントするコラボセットの販売に加え、オリジナルフィギュアや湯呑み、お茶碗丼などの限定グッズと交換できるアプリポイントキャンペーン、オリジナルデザインのテイクアウト容器・テイクアウト袋での商品提供、吉野家公式通販ショップでのコラボ商品の販売を実施する。

オリジナルフィギュア付き「ドラクエウォークセット」

期間中、対象の「ドラクエウォークセット」を購入すると、オリジナルフィギュアをランダムで1個付ける。店内飲食での販売のみとなり、テイクアウト、デリバリーは対象外。

なお、「ドラクエウォークセット」は1日の数量を限定して販売し、当日分の販売終了と次回の販売日時は各店舗の店頭にて告知する。数に限りがあるため、1来店につきひとり1食、コラボフィギュアが無くなり次第、販売終了となる。

販売期間

第1弾:7月2日（木）10時から7月15日（水）20時

対象フィギュア：吉野家スラミチ、どんぶりスライム A、ひとくい紅生姜ばこ、つゆだくスライム

第2弾:7月16日（木）10時から7月29日（水）20時

対象フィギュア：スラミチ 吉野家Ver.、どんぶりスライム B、どんぶりキング、吉野家コラボ看板

セット内容

牛丼（各サイズ）、ミニサラダ、オリジナルフィギュア

オリジナルグッズがもらえるアプリポイントキャンペーン

吉野家アプリで会計時にポイントを貯め、オリジナルグッズがもらえるアプリポイントキャンペーンも実施する。ポイント付与期間は7月2日10時から8月26日20時、特典交換期限は9月4日24時まで。

キャンペーン実施店舗でお会計時に、吉野家公式アプリ内の専用バーコードを提示すると、税込500円ごとに1ポイントが付与される(会計日を含めて4日以内に反映)。ポイントに応じて特典と交換が可能。特典を交換するとポイントは減算され、再度ポイントを貯めることで何度でも特典と交換することができる。なおオリジナルグッズは全て受注生産のため、期間中は自身のペースでポイントを貯めることが可能。一部、ポイント対象外店舗あるため、詳細は特設サイトを確認のこと。

特典一覧

8ポイント:オリジナルフィギュア（全8種から選べる1種）

30ポイント:湯呑み

40ポイント:お茶碗丼（全2種から選べる1種）

45ポイント:ひとくい紅生姜ばこのティッシュケース

70ポイント:メタリックモンスターズギャラリー 吉野家スラミチ＆看板セット

テイクアウトも『ドラゴンクエストウォーク』仕様に

コラボ期間中は、対象商品のテイクアウトにオリジナルデザインの容器と袋を使用する。吉野家の牛丼と『ドラゴンクエストウォーク』の世界観が融合した特別仕様で、自宅でもコラボ気分を楽しめる。数量限定のため、なくなり次第終了。

吉野家公式通販ショップでもコラボ商品を販売

7月2日10時より、吉野家公式通販ショップにて「メラミン製コラボどんぶり1個」と「冷凍牛丼の具（120g）2袋」がセットになった「ドラクエウォークコラボセット」を数量限定で販売する。予定数量に達し次第販売終了。