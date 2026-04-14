サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の初回速報順位がとして、上位10位および、海外の国・地域別の上位5位のキャラクターが発表された。

TOP3は犬キャラが独占

初回速報1位となったのは、シナモロール(昨年2位)。続いてポムポムプリン、ポチャッコと、サンリオの“3大犬キャラクター”がランクインした。

4位クロミ、5位ハローキティ、6位マイメロディと上位常連キャラの後には、昨年31年ぶりのTOP10入りを果たした「あひるのペックル」が7位と好発進。

8位以降はリトルツインスターズ、はなまるおばけ、バッドばつ丸という順位となっている。

なお、本結果は4月9日～12日までのWEB投票、サンリオショップ投票・量販店専門店の投票カードによる投票の結果を集計した。

海外地域別TOP5

国・地域ごとの海外順位では、シナモロールが7つの国・地域で1位にランクインした。

なお、次回の中間発表は4月24日12時に「Sanrio+」限定発表、5月12日13時に中間発表を予定。最終結果は6月28日「サンリオフェス2026 in みなとみらい」にて発表される。

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