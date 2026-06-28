三井不動産ホテルマネジメントが運営する「ホテル ザ セレスティン東京芝」(東京都港区)は7月4日～9月6日、1階「カフェ&バーラウンジ セレクロワ」にて、純喫茶の懐かしいメニューを現代風にアレンジした夏限定の「レトロモダンAfternoon Tea」を開催する。

同フェアでは、純喫茶の定番メニューをモチーフに、レトロモダンな世界観で表現したアフタヌーンティーを提供する。

セイボリーには、愛らしい「エモいタコさんウインナー」や「ノスタルジックな下町ナポリタン」、「レトロピザトースト」など、遊び心あふれるクラシックな味わいの全7品を用意する。スイーツには、昔ながらのやさしい甘さが魅力のカラメルプリン、モダンチーズケーキ、ミニサンデーパフェ、ラムネのソルベなどをラインナップする。

さらにドリンクには、クリームソーダ、コーラ、ブルーハワイの3種から1点を選べる昔懐かしいフロートドリンクが付き、フリーフローで楽しめる。

提供時間は平日の14:30から、土日祝日の13:00からで、数量限定の予約制。料金は、ノンアルコールプランが平日5,500円・土日祝日6,000円、アルコールプランが平日6,500円・土日祝日7,000円。