回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は7月2日より、サクマ製菓の「いちごみるく」とコラボレーションしたスイーツ『真夏のいちご雪だるま キャンディグリッター&チョコペン付き』を、同店スイーツブランド「ごちCAFE」より期間限定で販売する。

サクマ製菓のロングセラーキャンディ「いちごみるく」とコラボした『真夏のいちご雪だるま キャンディグリッター&チョコペン付き』(390円)は、ひんやりかき氷の上にバニラアイスをのせた雪だるま仕立てに、ストロベリーソースとホイップクリームを添えた、見た目にも楽しい夏のデザート。コラボ期間は7月2日～8月5日。

「いちごみるくキャンディグリッター」を自分でふりかけて、チョコペンで表情を描くことで、自分だけの“いちご雪だるま”が完成。キラキラと輝くビジュアル、広がるいちごみるくの香り、サクサク食感まで、五感で楽しめる体験型スイーツとなっている。

さらに、「いちごみるくキャンディグリッター」(60円)は単品でも注文することができ、「ちょこっとジューシー白桃かき氷」や「バニラアイス」「プレミアムクリームケーキ」などの定番スイーツにふりかけても。見た目の華やかさとやさしい甘さがプラスされた、自分好みのアレンジスイーツを楽しむことができる。