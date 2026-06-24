B-R サーティワン アイスクリームは7月1日から、任天堂「どうぶつの森」との初のコラボレーションキャンペーンを実施する。

どうぶつたちとのんびり夏ライフ どうぶつの森×サーティワン キャンペーン

本コラボレーションでは、どうぶつの森の舞台である島を表現した新作フレーバーのほか、コラボ限定デザインのダブルカップやサンデー、ドリンク、アイスクリームケーキなど、特別な限定商品を発売する。

「どうぶつの森」の島を表現したアイスクリームが登場

どうぶつの森の島を表現したフレーバー「どうぶつの森 夏の島 ごちそうアイス」(シングル・レギュラーサイズ 420円)が登場する。グリーンのナシ風味アイスクリームは森を、ベージュのリンゴ風味ソルベは砂浜を、淡いブルーの塩ラムネ風味ソルベは海をイメージ。サーティワン初の「サカナ型おかし」を入れて、ゲーム中の海や川に現れる魚影を表現した。

「どうぶつの森 夏の島 ごちそうアイス」(シングル・レギュラーサイズ 420円)

レギュラーシングルにプラス90円でスモールダブルにできる。「マスクメロン」や「ポッピングシャワー」との組み合わせがおすすめだという。

コラボキャンペーン限定のダブルカップが2種類登場

コラボ限定のダブルカップは、島の風景にしずえやキャラメルたちが並んだAデザインと、たくさんのどうぶつたちと島のフルーツがちりばめられたBデザインの2種類を用意する。価格はスモールダブルが510円、レギュラーダブルが760円。好きなアイスクリーム2個を選べる。カップは選べない場合がある。

スプーンチャーム付きのスペシャルダブルカップ

たぬきちと、まめきち&つぶきちデザインのカップに、旗のピックをアクセントとしてあしらったスペシャルダブルカップが登場する。価格はスモールダブルが680円、レギュラーダブル930円で、好きなアイスクリームを2コ選べる。

同商品には、ラバー素材でできた「まめきち&つぶきち 2連スプーンチャーム」が付属する。チャームにはミニシリコンリングと金具が付いており、ミニシリコンリングを使用すればペンなどにも付けられ、リングを外せばペンケースやポーチのファスナーにも付けられる。

まめきち&つぶきち 2連スプーンチャーム

ダブルカップ購入でコラボフレーバーステッカーをプレゼント

7月1日のキャンペーンスタートから全国31万枚限定で、どうぶつの森 ダブルカップまたはたぬき開発 スペシャルダブルカップを購入した人を対象に、アイスクリーム型ダイカットの「コラボフレーバーステッカー」(全1種)をプレゼントする。なくなり次第終了となる。

コラボフレーバーステッカー

プレゼントボックス型カップのシングルサンデー

「プレゼントボックス シングルサンデー」(820円)は、島の空に浮かぶ風船付きプレゼントボックスをイメージしたサンデー。好きなアイスクリーム1コ(スモールサイズ)に、ホイップクリームとカラースプレー、アイテムのチョコレートをトッピングし、しずえ&とたけけのピックと大きな風船のピックを飾った。チョコレートは、赤色の風船から出てくるアイテムをデザインした3種類からランダムで付属し、プレゼントボックス型カップは小物入れとしても活用できる。

夜の島をイメージしたダブルサンデー

「夜の島 ダブルサンデー」(1,350円)は、夜の島をイメージしたダブルサンデー。好きなアイスクリーム2コ(スモールサイズ)に、ホイップクリーム、星のかけらをイメージしたこんぺいとう、星や三日月型、かせきのチョコレートをトッピング。博物館とフータ&フーコのピックをデコレーションした。さらに、ゆうたろうのひんやり保冷剤 -バンド付き-が付属する。

ゆうたろうのひんやり保冷剤 -バンド付き-

島の海辺の雰囲気を感じるブルーソーダ

「ジョニーの漂着ブルーソーダ」(620円)は、夏の島をイメージしたブルーソーダに好きなアイスクリーム1コ(スモールサイズ)をのせ、ジョニーのピックを飾ったドリンク。カップには北半球の7月に出現する海の生き物をデザインした。

ランチバッグ付きのスペシャルセット

「どうぶつの森 スペシャルセット」(スモール 3,000円/レギュラー 3,560円)は、好きなアイスクリーム8コを持ち帰れるセット。島のどうぶつたちをデザインしたパッケージに加え、ゲームの中に登場するアイテム「ベルぶくろ」をイメージした巾着型の「ベルぶくろ ランチバッグ」が付いてくる。ランチバッグの内側はシルバーコーティングの素材になっている。

ベルぶくろ ランチバッグ

限定デザインのバラエティボックス

個数が増えるとおトクも増える、人気のバラエティボックスがこの時期だけのデザインで登場する。好きなアイスクリームを選び、島の建物やどうぶつをデザインした特別仕様のボックスで持ち帰れる。仕立て屋のエイブルシスターズやタヌキ商店、案内所、リゾートホテルなど、個数によってデザインが異なる。価格は、スモールが4コ1,360円、6コ1,870円、8コ2,380円、12コ3,400円。レギュラーは4コ1,680円、6コ2,310円、8コ2,940円、12コ4,200円。

島にどうぶつたちが集まったアイスクリームケーキ

「どうぶつの森 アイスクリームケーキ」(3,900円)は、森や木々をイメージしたグリーンのホイップクリームと海をイメージしたブルーのホイップクリームで島を表現したアイスクリームケーキ。ゲームでおなじみのかせきやベルぶくろ、葉っぱのアイコンは、チョコレートでできている。ケーキのフレーバーは、人気フレーバーのポッピングシャワーとチョコレートチップ。島のどうぶつたちのピックを自由に飾れば、自分だけの島が完成する。フィルムにも、たくさんのどうぶつたちがデザインされている。

Nintendo Storeでチェックインするとステッカーがもらえる

キャンペーン期間中、同店舗でどうぶつの森コラボ商品を購入し、スマートフォン向けアプリ「Nintendo Store」でGPSチェックインを行うと、「オリジナルステッカー」がもらえる。期間中1日1回まで、サーティワンのいずれかの店舗でチェックイン可能。プレゼントは1アカウントのGPSチェックインにつき1枚となり、なくなり次第、配布を終了する。

ゲーム内に「サーティワン島」が誕生

7月1日から、Nintendo Switchソフト「あつまれ どうぶつの森」で訪れることができる「サーティワン島」を公開する。

夏にぴったりな陽気で気持ちのよい空間に、昔のサーティワン風のショップが並ぶショッピングエリアや、写真映え抜群の花壇が広がるアミューズメントエリアなどが登場。マイホームの1Fは、まるで店頭をそのまま表現したかのような再現度となっている。2Fには、歴代ユニフォームなど、サーティワンの歴史を感じられるミュージアムも展開する。他にも、まるでアイスクリームを持っているかのように見える31種類のフレーバーデザインのうちわや、歴代のユニフォームのマイデザインもゲーム内で入手して楽しめる。サーティワン島は、マイホームのベッドに横になって眠りにつき、ゆめみに夢番地を伝えることで訪れることができる。夢番地は7月1日に公開される。

また、7月1日から、サーティワン島で使用されているマイデザインも配布する。マイデザインはサーティワン島から持ち帰るか、仕立て屋「エイブルシスターズ」にある「マイデザイン・ショーケース」から受け取ることができる。