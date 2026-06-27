IVEのJAPAN 4th EP『LUCID DREAM』リリースを記念し、JOYSOUNDで「IVE×JOYSOUND コラボキャンペーン」がスタートした。課題曲を歌うとオリジナル待ち受け画像がもらえるほか、抽選でメンバーソロ撮り下ろしインスタント写真が当たる。

課題曲を歌って待ち受け画像をゲット

参加方法は、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとする対象機種を導入したカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できる無料アプリ「キョクナビ JOYSOUND」を使って、課題曲を予約。

対象機種は「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」。課題曲は「LUCID DREAM」「Fashion」「JIGSAW」「REBEL HEART -Japanese ver.-」「ATTITUDE -Japanese ver.-」「Thank U -Japanese ver.-」となる。

参加者には、IVE×JOYSOUNDのオリジナル待ち受け画像(全7種・ランダム)をもれなくプレゼント。待ち受け画像はキャンペーン期間中、1曲につき1日1回取得できる。

撮り下ろしインスタント写真が当たるWチャンスも

さらに、Wチャンスとして、IVEメンバーソロ撮り下ろしインスタント写真が各1名、合計6名に当たる抽選も実施。Wチャンス応募時に希望メンバーを選ぶことができる。応募は1人につき1回のみ有効。

キャンペーン期間は、7月31日23時59分まで。IVEの楽曲をJOYSOUNDで歌いながら、オリジナル待ち受け画像や撮り下ろしインスタント写真が当たるコラボレーションを楽しめる。