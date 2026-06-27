アンタッチャブル、東京03、ハリウッドザコシショウ、見取り図、ハナコら人気芸人が出演するお笑いライブイベント『GMO渋谷エンタメ祭2026 JAME渋笑～奇跡の2日間』が、7月11日・12日にフジテレビの動画配信サービス・FODのPPV(ペイ・パー・ビュー)で生配信される。

アンタッチャブル、東京03、ハリウッドザコシショウ、見取り図ら出演

同イベントは、日本音楽事業者協会(音事協／JAME)の総力を結集し、所属事務所の垣根を越えた“夢のキャスティング”が実現するお笑いライブイベント。M-1グランプリやキングオブコントの歴代王者をはじめ、実力派コント師、人気漫才師、テレビを席巻するスターたちまで、ジャンルも世代も異なる芸人たちが渋谷に集結する。

7月11日のDay1には、アンタッチャブル、おぎやはぎ、東京03、ナイツ、アンガールズ、アルコ＆ピース、ハライチ、マシンガンズ、ぺこぱ、ザ・マミィ、ヒコロヒー、囲碁将棋、かが屋、友田オレが出演。

翌12日のDay2には、ハリウッドザコシショウ、スピードワゴン、永野、なすなかにし、ロッチ、タイムマシーン3号、ハリセンボン、見取り図、ニューヨーク、三四郎、真空ジェシカ、ママタルト、ウエストランド、ランジャタイ、ハナコ、モグライダーが登場する。

7月18日からアーカイブ配信も

FODでは、Day1を7月11日11時30分配信開始、正午開演予定で生配信。Day2は7月12日12時30分配信開始、13時開演予定で生配信する。

さらに、7月18日正午から7月31日23時59分までアーカイブ配信も実施。期間中は購入したチケットでアーカイブ配信を視聴できる。

配信チケットの販売期間は、6月26日正午から7月31日21時まで。販売価格は各日3,500円、3,182コインで、通し券の販売は行わない。

なお、Day1公演の一部出演者・演出については配信がないほか、生配信中は追っかけ再生ができない。アーカイブ配信中は追っかけ再生が可能となる。