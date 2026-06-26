Mrs. GREEN APPLEのスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』のツアーファイナルが、7月5日(18:30～)にフジテレビの動画配信サービス・FODのPPV(ペイ・パー・ビュー)で生配信される。バンド史上初となるMUFGスタジアム(国立競技場)4日間開催の締めくくりで、7月12日には24時間限定のアーカイブ配信も実施される。

バンド史上初の国立4日間開催

Mrs. GREEN APPLEは、2026年1月1日に“フェーズ3”を開幕。その新たなフェーズの幕開けを飾るスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』を、東京・MUFGスタジアム(国立競技場)と大阪・ヤンマースタジアム長居で開催している。

『ゼンジン未到』シリーズは、Mrs. GREEN APPLEがインディーズ時代より前から続けてきたライブシリーズ。2024年夏に開催された『ゼンジン未到とヴェルトラウム～銘銘編～』以来、約2年ぶりの開催となる。

本ツアーは、MUFGスタジアム(国立競技場)で4月と7月に計4公演、大阪・ヤンマースタジアム長居で5月に2公演の、全6公演を開催。MUFGスタジアム(国立競技場)での4公演開催は、嵐に続き史上2組目、バンドとしては史上初の快挙となる。

さらに、ヤンマースタジアム長居での2公演と、7月に開催されるMUFGスタジアム(国立競技場)での2公演は、ファンクラブ会員限定公演として実施。その締めくくりとなる7月5日のツアーファイナルが、FODのPPVで生配信される。

7月12日には24時間限定アーカイブも

FODでは、スタジアムを包む熱気や高揚感をリアルタイムで配信。会場に足を運べないファンも、特別な一夜を画面を通して楽しむことができる。

また、7月12日には24時間限定のアーカイブ配信も実施。生配信を見逃した人や、当日の感動をもう一度味わいたい人も視聴できる。

PPV配信チケットは、26日正午から販売開始。販売期間は7月12日20時までで、価格は5,000円。生配信は7月5日18時に配信開始、18時30分開演予定。アーカイブ配信は7月12日0時から23時59分までの24時間限定となる。