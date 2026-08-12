「水泳で金メダルを取ること」――そんな大きな夢に向かって走り続けていた少女を、突然の異変が襲う。きょう12日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『奇跡体験!アンビリバボー』(毎週水曜20:00～)では、過酷な運命と闘った少女・ヴィクトリアの物語を紹介する。

家族みんなのアイドル的存在だったヴィクトリア。明るく活発な性格で、「テレビの人気者」「ダンサー」など、いくつもの夢を抱いていた。その中でも一番の夢が、水泳で金メダルを獲得することだった。

  • バナナマン・設楽統

    バナナマン・設楽統

10歳で連戦連勝　将来を期待された水泳少女

幼い頃から世界一を目指し、水泳チームに入って猛練習を重ねたヴィクトリア。その努力は実を結び、10歳にして地元の大会で連戦連勝を果たすなど、将来を期待される存在となっていく。

しかし、夢へ着実に近づいていた矢先、日常は突然崩れ始める。ヴィクトリアの右下半身を激しい痛みが襲ったのだ。しかも、それは一時的なものではなかった。原因の分からない異変は、その後も少しずつ彼女の体をむしばんでいく。

佐々木大光、白石まゆみ、丸山桂里奈がゲスト出演

世界一を目指していた少女の身に、一体何が起きたのか。番組では、謎の異変の原因と、過酷な運命に直面したヴィクトリアが懸命に闘う姿を追う。

そして、その先に待っていたのは“想像を超える奇跡”。金メダルという夢を抱いてきた少女は、突然襲いかかった試練とどう向き合ったのか。

スタジオには、佐々木大光(KEY TO LIT)、白石まゆみ(SWEET STEADY)、丸山桂里奈がゲスト出演。設楽統(バナナマン)、小室瑛莉子アナウンサーとともに、少女の運命を見届ける。

【編集部MEMO】
佐々木大光は、2002年5月20日生まれ、東京都出身。KEY TO LITのメンバー。2015年5月に入所し、特技はドラムとダンス。趣味には食べること、散歩、家庭菜園を挙げている。

(C)フジテレビ

金メダルを夢見た10歳の水泳少女を襲った右下半身の激痛、原因不明の異変の先に“想像を超える奇跡”『アンビリバボー』
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