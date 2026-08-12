大森南朋・相葉雅紀・松下奈緒がトリプル主演を務めるテレビ朝日系ドラマ『大追跡～警視庁SSBC強行犯係～ Season2』(毎週水曜21:00～)の第4話が12日、放送される。

第4話では、久世俊介官房長官(佐藤浩市)から「闇バイトを使った強盗事件やトクリュウ(匿名流動型犯罪グループ)による犯罪の撲滅」を強く要望され、八重樫雅夫捜査一課長(遠藤憲一)をはじめ、青柳遥(松下)ら捜査一課、そして伊垣修二(大森)、名波凛太郎(相葉雅紀)らSSBC強行犯係にも、そのプレッシャーが大きくのしかかる。

そんななか、深夜の公園内で元暴力団員の辻村貞夫(工藤俊作)が、バイクに乗った何者かに鉄パイプで襲われ、死亡。現場には兄弟分の住崎大輔(金田明夫)もいたはずだったが、住崎は警察に通報することなく、その場から姿を消していた。

防犯カメラ映像を解析した伊垣と名波は、事件当夜、現場から立ち去る住崎の姿を発見。かつて組織犯罪対策部に所属し、住崎とは20年来の面識がある葛原茂係長(光石研)が接触を試みるものの、住崎は事件への関与を否定し、固く口を閉ざしてしまう。

一方、捜査を進める中で、辻村が事件直前に居酒屋で2人の男とトラブルになっていたことが判明。SSBCの防カメリレーによって、男たちは半グレの山野井晃也(矢野聖人)と堺大輝(栄信)だと特定される。さらに、2人の周辺からは、先日起きた高級時計店強盗事件との接点も浮かび上がり、2人が”トクリュウ”のメンバーであるという疑惑があがる。

降って湧いた“トクリュウ”との関連に、俄然捜査に前のめりになる八重樫。しかし、2人を追っているのは警察だけではなく、仲間を殺された住崎、そして別の思惑を持つ半グレ集団までもが動き始め、警察、半グレ集団、そして復讐に燃える元ヤクザという“三つ巴の追跡劇”が始まってしまう。