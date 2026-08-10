Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架が号泣した“じわじわ”の真相を告白「ゼンジン」ライブ舞台裏

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。7月20日（月）の放送では、藤澤、大森、若井の3人がそろって登場。スタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」などの話題も深まる中、ライブに参戦した生徒（リスナー）から届いたおめでたいメッセージを紹介していきました。＜リスナーからのメッセージ＞こんばんは！ 私は7月5日の「ゼンジン」に参戦させていただきました。生で藤澤先生のフルートが聴けるとは思ってもなくテンションが上がりまくりでした！若井先生のギターはとても格好よく、大森先生はまさかの「BFF」と「Variety」を合わせて弾き語りされていて、三者三様でまるで演奏で自己紹介をしているようでした！そして最後の挨拶の時に藤澤先生が泣いてしまい、それを見た大森先生が背中をさすりながら抱きついているのを見て、若井先生もそっと抱きついていて、とても良い関係だなと思いました。ミセス先生、最高なゼンジンファイナルをありがとうございました！（群馬県 18歳 女の子）＜メンバーからのメッセージ＞大森：こちらこそ！ あれ？ りょうちゃん（藤澤）言葉を詰まらせてたけど、あれ何だったの？若井：どういうことだったの？藤澤：おー！ 感受性！若井：どういうことだったの!?大森：目がウルウル。何あれ？ あの時間なに？藤澤：感受性なし！

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Mrs. GREEN APPLE

ZENJIN MITO TO IM/MUTABLE

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MUFG STADIUM DAY4

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Thank you!!

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⁡#MrsGREENAPPLE#ゼンジン未到とイミュータブル pic.twitter.com/q6RRvkrjt8

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) July 5, 2026大森：でも俺、本当に舞台袖でハケてこのボケしたんだよね！「何？ りょうちゃんどうしたの？」って。藤澤：「え、どうしたのさっき？」って！ ライブ終わった直後に！大森：「何？ さっきの何？ トラブってた？ さっきの何？」って！藤澤：すごいよね（笑）。若井：すごいよね！大森：感想すごいよね！藤澤：すごいボケだよね！ さすがに感極まったね。「ゼンジン」を7月5日ってちょうど！大森：第1回目の「ゼンジン」開催してちょうど丸12年だったんだよね！藤澤：そうなんだよね！ だからそれを踏まえて……。大森：でもそれあなた、私がMCするまで気づいてなかったじゃん！若井：そうだよ、言ってたじゃん。藤澤：何ですか？大森：（笑）。私が本番で、「12年なんですよ」ってMCで言って1回ハケた時に、りょうちゃんが「あ、そっか！」って言ってたじゃん（笑）。藤澤：（笑）。大森：そこからのじわじわが早かったってことだよね！「そうだ！ 12年だ！」ってなったってことでしょ。藤澤：だからその言葉でリアルタイムでめちゃくちゃ（笑）。若井：なるほどね！大森：リアルタイムで実感あるかもね！若井：ジーンときたんだね！藤澤：これだけ今、こんなにたくさんの方々に「ゼンジン」を楽しんでいただいているんだっていうのが！『CONFLICT』がまたね！大森：必ずやってるからね！藤澤：そうなんだよ！ グッときちゃいましたね！ 最高。ありがとうございました！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info