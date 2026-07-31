メガハウスは、『ONE PIECE』より「Portrait.Of.Pirates ワンピース “Elevated Boost” 神の騎士団 軍子宮」(22,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年7月31日(金)13時から予約受け付けが開始となり、2027年3月発送予定。

2027年3月発送予定「Portrait.Of.Pirates ワンピース “Elevated Boost” 神の騎士団 軍子宮」(22,000円)

P.O.Pに世界中で話題かつファン待望の「エルバフ編」モチーフの新シリーズ“Elevated Boost”がいよいよ始動する。

「エルバフ編」は各キャラのサイズも舞台となる時代もバラエティに富んでおり、“Elevated Boost”は単品として飾ることを前提に多種多様なキャラクター達をそれぞれのベストポージング＆シチュエーションで立体化する。

その第一弾はアロアロの実の能力を持つ「矢印人間」、神の騎士団の一人である「軍子宮」が登場。

ミステリアスな魅力をハイクオリティな造形と彩色で劇中イメージ通りに立体再現している。

アニメでもまさにクローズアップ中での受注開始ということもあり、新シリーズの開幕を飾るにふさわしいキャラクターとなっている。

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション