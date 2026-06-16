ゲームボーイ世代のみなさんに朗報です! ポケモンの歴代ゲームソフトが6月18日、パッケージ&カートリッジのキーホルダーコレクションになって登場。あの頃の思い出が蘇る、懐かしいラインアップとなっています。

どんな思い出がありますか?

(@poke_timesより引用)

こちらが、ゲームボーイ・ゲームボーイアドバンスで遊べる『ポケットモンスター』シリーズの歴代ゲームソフトのパッケージとカートリッジをキーホルダーにした「パッケージ&カートリッジキーホルダーコレクション 1996-2002」です。

価格は400円で、ラインアップは、「1996 赤」「1996 緑」「1999 金」「1999 銀」「2002 ルビー」「2002 サファイア」の全6種。どれか1つが、ランダムで封入されています。

SNSで紹介されると、「うわぁ〜!懐かしすぎる!」「まって激アツなんですけど(真顔)」「うおおおお世代すぎて欲しい!これは!」「これどれ出ても嬉しい全部欲しい〜」「わーどれも最高にかっこいい」と話題に。また、昔を思い出した人かららこんな声が……。

「自分で買って遊んだポケモンはこれだった。 イワーク倒すの辛かった」

「アニポケのようにピカチュウを連れ歩きできた感動は永遠に忘れません…」

「緑ほしいわたしが初めて買ったポケモンのソフト」

「平成初期生まれのおじさんは、学校終わったら、ゲームボーイと通信ケーブル(←笑)持って公園行ってた頃を思い出す」

「初代からPokémon LEGENDS Z-Aまで全てプレイしたな~! ブラックで白き伝説ポケモン、レシラム ホワイトで黒き伝説ポケモン、ゼクロムだったのは発売当初は本当衝撃でした」

6月16日時点で12万ものいいねが寄せられるほど話題となっている本コレクション。発売日は6月18日となっています。なお、早期完売となった場合には、再販も予定しているとのこと。懐かしのポケモンとの再会が楽しみですね。