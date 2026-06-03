意地でも主張してくる“あほ毛”。直したそばから“ぴょこん”と復活しちゃうし、なんなら一番元気。まるで触角のようです。そんな気まぐれな“あほ毛”を自分の意思で生やせるアイテムが、このほどAMUFUNのカプセルトイに登場しました。

📣9月発売予定✨

『あほ毛クリップ』300円

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触角みたいなあほ毛が簡単につけられるヘアクリップになったよ🌈

とぼけたアニメの主人公みたいになっちゃおう👍安心してください。カラーあほ毛もあります😌

(@AMUSE_capsuleより引用)

厄介者として扱われがちな“あほ毛”ですが、アニメ界隈では、ときにキャラクターのチャームポイントや、感情や性格を象徴するサインとして使われる便利な要素。「推しと同じ髪型になりたい!」「あのシーンを再現したい!」と思ったときに便利なのが、この「あほ毛クリップ」です(笑)。

長さは約17㎝。1回300円で、ラインアップは「金髪」「黒髪」「ピンク髪ポンポン」「茶髪リボン」「茶髪」の全5種が用意されています。SNSで紹介されると、「なにこれ!?!ちょっとほしい笑」「ウギャー! ほしいーーー!」「主人公になれるじゃん〜」「これ需要ありそうww」と話題に。想像以上に需要ありそうですね。

また、ピンクのあほ毛を見て「すばるちゃんとぼっちちゃんのアホ毛やwww」「まって、ぜったいピンク髪ポンポン、ぼっちちゃんでしょ」という声が続出。実はこの「ピンク髪にポンポン」の組み合わせ、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」に出てくるリードギター担当・後藤ひとりと一緒なんです。さらに金髪をゲットすれば、同アニメのドラム担当・伊地知虹夏にだってなれちゃうかも!?

学校に付けていって注目を集めるのもよし、コスプレで楽しむのもよし。ぜひ、推しの毛色をゲットして楽しんでみてはいかがでしょうか。