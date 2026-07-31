バンダイスピリッツは、『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』より「【プレバンガンプラ総選挙2026】MG 1/100 ガンダムヘビーアームズ改 EW【再販】」(5,720円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年6月発送予定。

2027年6月発送予定「【プレバンガンプラ総選挙2026】MG 1/100 ガンダムヘビーアームズ改 EW【再販】」(5,720円)

『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』より、マスターグレードシリーズで登場した「ガンダムヘビーアームズ改 EW」が、「プレバンガンプラ総選挙2026」で第2位となり再販。全身に様々な火器を内蔵する「歩く火薬庫」とも言うべきその姿が、新規武器と成形色で徹底再現されている。

両腕に装備可能な大型のダブルガトリングガンや、胸部ハッチの中に搭載された4門の胸部バルカンなど、「ガンダムヘビーアームズ改 EW」の特徴的な武器を、MG準拠のディテール豊かな新規造形で再現。

「ガンダムヘビーアームズ」のメインウエポン・ビームガトリングガンが2連となり、さらに攻撃力が増した強力な火器「ダブルガトリングガン」は、両手にそれぞれ装備できるほか、バックパックにマウントし携行装備可能となっている。

そして、胸部ハッチ内部には、「ガンダムヘビーアームズ」の2門から、4門に増加された「胸部バルカン」を搭載。フルハッチオープンでの全弾発射時には、より威力が増す。

パイロット・トロワを象徴する、MSの顔に装着するピエロのマスクを新規パーツで再現。また、マリーメイア軍の制服姿のトロワ・バートンの立ち姿の同スケールフィギュアが、新規造形で付属することに加え、コックピット(座り)ポーズの同スケールフィギュアも付属する。さらに、新規デザインの水転写式デカールが付属。

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