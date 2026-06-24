ブラウンカラーのふさふさな毛と愛くるしい表情が人気のモンチッチが、このほど全身カラーチェンジ!! 赤や黄色など全6色のカラフルコレクションが誕生し、SNSで話題となっています。

✨🌈＼NEWS/🌈☁️

#モンチッチブラインドボックス

「Monchhichi Colorful Fantasy」

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モンチッチ初となる、ブラインドボックス商品が新登場だモン✨

ボアの色だけでなく、肌の色もスペシャルカスタマイズした、カラフルでファンタジーなコレクション!

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カラーは全6色、うち1色はシークレット🤫

どの子に出会えるかは、開けてからのお楽しみ🌈

開ける瞬間のワクワク・ドキドキも楽しめるアイテムだよ✨

❤️🧡💛💚💙

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🔎詳細ページ

https://monchhichi.co.jp/news/detail.php/?id=1706

(@monchhichi126より引用)

モンチッチ「Monchhichi Colorful Fantasy」

こちらが、スタンダードなデザインながらも、毛色も肌の色も全てカラーチェンジしたモンチッチコレクション「Monchhichi Colorful Fantasy」です。今までにない「赤」「青」「緑」「黄」「橙」のカラーリングが、斬新でとってもかわいいですね。

さらにシークレットカラーも用意されており、ラインナップは全6色。ブラインドボックス仕様のため、どのカラーが入っているかは開けてからのお楽しみ。モンチッチのかわいさに加え、開ける瞬間のワクワク・ドキドキも楽しめるアイテムとなっています。

モンチッチ本体の大きさはH13.5×W8.5×D5.5cmで、価格は1個2,750円。SNSで紹介されると、「きゃ〜可愛い」「シークレット何色なんだろ♪」「オレンジの子がみかん食べ過ぎな子感あって好き」「絶対買うじゃん」と話題に。また、「えーーすごーい!全色欲しい笑」とコンプを目指す人も。実は、6個入りのコンプリートBOX(1万6,500円)もちゃんと用意されているんです。ワクワクドキドキしながら1個ずつ購入するか、箱買いで一気に揃えるか。楽しみ方はあなた次第です!

7月3日より順次、全国のオフィシャルショップやEC・専門店に登場。店舗によっては、6月26日より予約販売を実施するそうです。気になる方は、チェックしてみてくださいね。

(C)Sekiguchi