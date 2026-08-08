両手・両足を縛られ、口を粘着テープで塞がれ…ストーカーが“楓”吉川愛に最接近　『名探偵のままでいて』第4話

俳優の吉川愛が主演を務めるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『名探偵のままでいて』(毎週金曜23:15～24:15)の第4話が、7日に放送される。

7月31日放送の第3話では、岩田(高松アロハ ※高ははしごだか)に傷害事件容疑がふりかかるという展開に。岩田から「おんな」「きえた」「さがして」というショートメッセージを受け取った楓(吉川)は、彼の無実を証明すべく四季(髙松アロハ)とともに“消えた目撃者”探しに奔走。やがて祖父(奥田瑛二)が名推理で“幻の女”の正体を解き明かすが、ラストには楓の自宅ドアノブに不気味な黒バラのブーケが吊るされ、謎の男から「殺すよ」という脅しの電話がかかってくる戦慄のシーンで幕を閉じた。

7日放送の第4話では、ストーカーが楓に最接近。つきまとい・漆黒のブーケ・脅迫電話と次第にエスカレートしてきたストーカーにおびえながら祖父の家にやってきた楓は、これまで心配をかけまいと打ち明けてこなかったが、恐怖を抑えきれず、うたたねする祖父にストーカー被害に遭っていることを語りかける。

しかし、玄関を出た途端、何者かに口をふさがれた楓は、両手・両足を縛られ、口を粘着テープで塞がれた状態で、祖父の家のダイニングで目を覚ます。自由を奪われ、声も出せない楓は、書斎から漏れ聞こえてくる“ある人物”と祖父の驚くべきやりとりを聞くことになる。