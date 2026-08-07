テレビ朝日ホールディングスが7日に発表した26年度第1四半期決算資料で、テレビ朝日が4月クール(3月30日～6月28日)の平均視聴率で、個人全体・世帯ともに全日、ゴールデン、プライムの3部門でトップとなり「3冠」を達成したことが報告された。一方、世帯視聴率のゴールデン帯では、テレビ東京がフジテレビを上回った。

個人全体では、テレビ朝日が全日帯(6～24時)で3.4％を記録し、2位の日本テレビを0.1ポイント上回った。ゴールデン帯(19～22時)はテレ朝と日テレがともに5.0％。プライム帯(19～23時)ではテレ朝が5.1％で、日テレを0.5ポイント上回った。

世帯でもテレ朝が、全日6.2％、ゴールデン8.6％、プライム8.9％で3冠となったが、順位が入れ替わったのが、世帯視聴率のゴールデン帯。テレ朝日が8.6％でトップ、日テレが7.8％、TBSが6.3％と続き、テレビ東京が4.7％で4位となった。フジテレビは4.5％で5位となり、テレ東がフジを0.2ポイント上回った。

前年同期比では、テレビ東京が0.1ポイント減だったのに対し、フジテレビは0.9ポイントと大きく減少。全日とプライムではフジがテレビ東京を上回っているものの、ゴールデン帯の世帯視聴率では順位が逆転する形となった。

なお、個人全体のゴールデン帯ではフジが2.9％、テレ東が2.8％で、フジテレビが0.1ポイント上回っている。

視聴率の数字は、ビデオリサーチ調べ・関東地区