「2025年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング」が25日に発表され、今年デビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEが、「カラオケ総合ランキング」「2025年発売曲ランキング(総合)」「アーティストランキング」「アニメ／ゲームランキング」でトップに輝き、見事四冠を達成した。

Mrs. GREEN APPLE

このランキングは、今年1月1日～11月15日の期間を対象に、通信カラオケ・JOYSOUNDの歌唱回数に基づき集計して作成。

「カラオケ総合ランキング」は、Mrs. GREEN APPLE「ライラック」が、上半期に続き首位を獲得。20代から40代までの幅広い世代でトップに輝き、揺るぎない人気と圧倒的な存在感を放った。「ケセラセラ」「点描の唄(feat. 井上苑子)」「ダーリン」「青と夏」の4曲もトップ30入りを果たし、総合ランキングを席巻している。

また、昨年1位のVaundy「怪獣の花唄」は2位を獲得。TikTokをはじめ動画投稿サイトで注目のアイドルグループ・CUTIE STREETのデビュー曲「かわいいだけじゃだめですか?」は、昨年圏外から5位へ躍進。圏外から23位に急浮上したNEWSの「チャンカパーナ」のほか、世代を超えて愛される名曲がSNSをきっかけに再び注目を集め、カラオケでも上位にランクインする傾向が見られた。

「2025年発売曲ランキング(総合)」は、Mrs. GREEN APPLEが首位の「ダーリン」をはじめ、3位「クスシキ」、6位「天国」と3曲がトップ10入り。TVアニメ『チ。―地球の運動について―』主題歌のサカナクション「怪獣」は2位に。米津玄師は、「Plazma」「BOW ANDARROW」に加え、「IRIS OUT」がカラオケ配信開始から約2カ月で怒涛の追い上げにより18位まで順位を伸ばし、勢いを見せている。また、今年華々しくデビューを果たしたHANAは、4曲がトップ20に食い込み、注目度の高さをうかがわせた。

「アーティストランキング」はMrs. GREEN APPLEが2年連続で1位を獲得し、その人気の高さを証明。「ライラック」をはじめ、総合トップ30には計5曲がランクインするなど、2025年の音楽シーンを象徴する存在となった。また、今年「THE FIRST TAKE」で公開された「コイスルオトメ」が話題を集めたいきものがかりは、昨年33位から16位に浮上。来年グループ活動を終了することを発表した嵐も、昨年23位から19位にランクアップしている。

「アニメ／ゲームランキング」では、TVアニメ『忘却バッテリー』のオープニング主題歌であるMrs. GREEN APPLEの「ライラック」が、昨年の8位から順位を上げ、見事1位を獲得。さらに、TVアニメ『チ。―地球の運動について―』の主題歌「怪獣」や、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期・第2クールのオープニングテーマ「クスシキ」も初登場でトップ20入りを果たした。また、TVアニメ『ダンダダン』のオープニングテーマ「オトノケ」は、19位へと大きくランクアップし、話題作の主題歌がランキングを席巻する結果となった。

なお、「2025年発売曲ランキング(アニメ／ゲーム)」では、TVアニメ『チ。―地球の運動について―』の主題歌、サカナクション「怪獣」が首位を戴冠。TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期の関連楽曲は、Mrs. GREEN APPLEの「クスシキ」と幾田りらの「百花繚乱」がそろってトップ10にランクイン。近年では、声優やアニソン歌手に加え、さまざまなジャンルのアーティストが主題歌を担当し、作品の人気とともにカラオケでの歌唱も伸びる傾向となっている。