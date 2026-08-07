新たに始まった年下女性との恋…“クズ芸人”と呼ばれ、人に頼り続けてきた男が、初めて誰かを支えるために動き始める――フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、「クズ芸人の生きる道 後編～58歳 コンビ解散と運命の恋～」を、9日に放送する。

年下女性とデートする小堀敏夫

“クズ芸人”と呼ばれるお笑いコンビ・ガッポリ建設の小堀敏夫、58歳。芸歴34年のベテランながら、ギャラ飲みとパチンコでその日暮らしを続けてきた。婚活に励んでいた小堀だが、思いを寄せた女性から「恋人関係になることはない」と告げられ、あえなく失恋した。

ところが、後輩芸人を通じて一通のメッセージが届く。送り主は30歳の女性。婚活中の小堀に、自分ではどうかと名乗り出る思いがけない内容だった。

半信半疑で迎えた初対面。女性は、小堀の歩んできた人生そのものに引かれたと語り、2人は急速に距離を縮めていく。

一方、小堀は芸人人生の岐路を迎えていた。『ザ・ノンフィクション』の大みそか特番の収録中、小堀が明かした事実に、遅刻や約束破りに振り回されながらも支えてきた相方・室田稔が激怒。コンビ解散を宣言し、スタジオを飛び出してしまう。結成から28年、「ガッポリ建設」の歴史は突然、幕を閉じた。

相方を失った小堀の前に残ったのは、自分との人生を望む女性だった。夜の公園で、小堀は意を決して交際を申し込む。女性はその思いを受け入れ、結婚を前提とした交際が始まった。

芸人としての相方を失い、人生の相方を見つけた小堀。しかし、幸せな日々が始まって1カ月後、彼女は“大きな秘密”を打ち明ける。

ナレーションは前編に引き続き、吉田美月喜が担当する。