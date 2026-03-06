今、音楽シーンの頂点を走るMrs. GREEN APPLEが、なぜテレビのレギュラー番組に挑むのか――。6日に開催されたTBSの4月改編説明会で、新番組『テレビ×ミセス』(毎週月曜21:00～)の総合演出・竹永典弘氏が、その理由を明かした。

ボーカル・大森元貴から語られたのは、「僕はテレビが大好きなんです」という意外な言葉。テレビへの熱い思いに胸を打たれた制作陣は、日本中に“ワクワク”を届ける番組作りに挑むという――。

Mrs. GREEN APPLE

これまで2回にわたり短髪で放送され、「テレビとミセスが本気でコラボする」をテーマに展開してきた同番組。過去2回、同じ月曜日で編成し、いずれも全世代からの支持を集めたことを受け、レギュラー化となった。

レギュラー化後も、アーティストとの名曲コラボのほか、芸人とのコントや、大がかりなセットで体を張った過酷なバラエティ企画にも挑む。さらにスタジオを飛び出し、学生たちと触れ合うハートフルなロケも計画しているという。

今回のレギュラー化にあたり、今最も勢いのあるMrs. GREEN APPLEがなぜ、テレビのレギュラー番組をやってくれるのか――大森元貴に率直に質問したという竹永氏。すると、「僕はテレビが大好きなんです。自分たちが子どもの頃や青春時代、ワクワク・ドキドキをもらってきたのがテレビなんです。なのでこれからは自分たちが日本中にワクワク・ドキドキをテレビを通して届けたい。日本中に活力を与えるような番組になったらいいですね」と、熱い思いを語ってくれたという。

それを聞いて、「胸が熱くなって、“ぜひこの人たちと一緒にいい番組を作りたい、活力や元気を与えられる番組を一緒に作りたい”と思いました」という竹永氏。「僕たちもその思いに応えるために、熱い番組を作ろうと頑張っております」と決意を述べ、「全国の学校にロケに行ったりといったことも考えています。たくさんの企画が生まれて、月曜の夜に楽しい、愛してもらえる番組を放送できたら」と意欲を示した。

そんな竹永氏は、同じ月曜22時台でスタートする『プロフェッショナルランキング』、また月曜19～20時台に放送している『CDTVライブ!ライブ!』でも総合演出を担当。同じ曜日のGP帯全番組の総合演出を1人で担当するのは異例だが、「(『プロフェッショナルランキング』に出演する)中島健人さんに“竹永さん、これはアベンジャーズ的なことですね。 同じ世界観を行き来できますね”と言われました。たしかに中島健人さんも『テレビ×ミセス』に出られるし、Mrs. GREEN APPLEも『CDTV』に出られると思いまして、同じ演出だからこそできることがたくさんあると思うので、それも含めてお楽しみいただければと思います」と予告した。