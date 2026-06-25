物語コーポレーションが展開する「丸源ラーメン」は7月2日、「熟成醤油 油そば」(979円)が加わった新しいグランドメニューを発売する。

新グランドメニューを販売

熟成醤油 油そばは、ゴロッとした軟骨付きの豚バラチャーシューと玉ねぎ、海苔、青ネギをトッピングした一杯。熟成醤油と、甘みと旨みの強い油がもちもちの中太麺に絡み合い、食べ応え抜群だという。卓上のお酢やどろだれラー油、揚げにんにくとも相性がよく、専用トッピング「玉ねぎ増し」(88円)、「青ネギ増し」(88円)、「油そば専用温玉」(165円)、「肉増し」(198円)も用意。自分好みの味わいを楽しめる。

看板商品「熟成醤油ラーメン 肉そば」(792円)は、注文が入るごとに、手鍋で一杯ずつ豚肉と炊き込んだスープにコシのある自社製多加水麺、柚子こしょうおろし、青ネギなどの和のトッピングで仕上げている。スープの決め手である熟成醤油がえしは、3種類の醤油をブレンド。「味玉肉そば」(957円)や「辛肉そば」(957円)などの派生商品も人気だという。

サイドメニューの「丸源餃子」(6個 352円)、「鉄板玉子チャーハン」(小429円/中539円)、「おいしいからあげ」(429円)などに加え、食後の「ソフトクリーム」(107円)も用意する。なお、一部店舗では販売内容や価格が異なる。