星野リゾートは2026年4月21日、「OMO7横浜 by 星野リゾート」を神奈川県横浜市に開業する。

OMO7横浜 by 星野リゾート

コンセプトは「気分上々、ハマイズム」

1859年に開港して以来、横浜では海外と日本の文化が出会い、独自の発展を遂げてきた。さらに、西洋文化の入り口として、日本の流行と文化をリードしてきた。そんな時代ごとに新旧を融合させ、常に新しいものとして発信してきたエネルギーを「ハマイズム」と表現した。横浜開港以来受け継がれてきた歴史と文化に、現代の感覚や解釈を掛け合わせることで、新旧が融合した横浜の奥深い魅力に思わずハマってしまうホテルを目指す。

なお、2025年10月22日より、公式サイトにて予約受付を開始した。

「旧横浜市庁舎行政棟」を継承

同ホテルは、JR関内駅前の旧横浜市庁舎跡地を活用した開発プロジェクトで建設される「BASEGATE横浜関内(横浜市旧市庁舎街区活用事業)」内の施設となる。

BASEGATE横浜関内イメージ

旧横浜市庁舎は、横浜開港100周年記念事業として1959年に村野藤吾氏の設計により竣工し、60年以上にわたり横浜市政を支えてきた。市民に親しまれた旧横浜市庁舎の景観を継承するため、行政棟を原位置に残し、観光の賑わいの拠点となるようレガシーホテルとして活用する。今年8月には、戦後の建造物として初めて「横浜市認定歴史的建造物」に認定された。横浜の街の記憶と風景を継承し、関内駅周辺地区の新たなにぎわいを創出するホテルになることを目指す。

旧庁舎の趣を残す外観

コンクリート打ち放しの骨格を暗褐色のタイルで埋めている外観はそのまま活かし、街の景観に溶け込んでいる旧横浜市庁舎の雰囲気は昔と変わらず感じられる。シンプルな姿を保ちながらも、凹凸のある変化に富んだ表情豊かな外観が特徴となっている。

OMO7横浜 外観

かつての面影を感じられる「OMOベース」

多くの人々の目に触れる1階OMOベースには、旧市会棟本会議場にあった円形照明の要素を取り入れた特殊照明を設置する。照明の光の漏れ方や素材は、新たにデザインし直し、ホテルのエントランスに相応しい高揚感のある雰囲気を生み出す。また、旧横浜市庁舎の象徴的存在でもあった元市民広間大階段のデザインは継承・再構築し、1階と2階を繋ぐ大階段として形成。村野藤吾氏の特徴的デザインである滑らかな曲線を含む手すりの一部も再活用する。

泰山タイルレリーフを原位置保存

「OMOベーカリー」の壁面には、村野藤吾氏と交流のあった彫刻家・辻晉堂氏による泰山タイルレリーフ「海・波・船」を原位置保存する。この泰山タイルレリーフは、かつて旧市長室・旧市長応接室エントランスを彩り、横浜市民にとって馴染み深い作品。タイルの重なりが生み出す見ごたえのある美しい作品のある空間で、こだわりの焼き立てパンを楽しむことができる。

OMOベーカリー

横浜の歴史を知る「ハマイズムコレクション」

約60年にわたる旧横浜市庁舎の構想と継承の歴史の中で、横浜で生まれた文化や歴史背景を知ることができる「ハマイズムコレクション」を1階OMOベースに展示。開港によってもたらされた海外文化と、そこから生まれ今に続く独自の文化を紹介する。

ハマイズムコレクション 展示イメージ

旧横浜市庁舎から着想を得た「客室」

客室は全276室、広さ20㎡から73㎡の全9タイプを用意。客室のテーマカラーである赤・青・緑は、それぞれ旧市庁舎内で使用されていた色を落とし込んでいる。赤は旧市長室の絨毯の色、青は旧市庁舎内の艶のある磁器質タイルの色、緑は旧市会棟本会議場議員席の色をイメージしている。

最大6名まで宿泊できる「やぐらスイート」は、広さと高さを兼ね備え、友人グループや家族で利用する際も同じ空間でゆったりと過ごすことができる。最大4名定員の「かたりばルーム」は、2名で広々と贅沢に過ごすのも良し、4名でソファを囲み、語らいながら楽しむにも適した部屋となっている。そのほか部屋タイプの異なる個性豊かな客室を用意し、旅のシチュエーションごとに選ぶことができる。

1フロアすべてが愛犬家専用の快適ステイ

愛犬との旅に最適な街、横浜。公園や海辺など、散歩に適したスポットが多いこの地で、同施設は愛犬との宿泊を歓迎する。客室タイプは、「ドッグフレンドリーダブルルーム」・「ドッグフレンドリーデラックスルーム」・「ドッグフレンドリースイート」の全3タイプを用意。中でも、ドッグフレンドリースイートは、6名定員に加え、小～大型犬2頭まで一緒に過ごせるため、家族3世代やグループ旅行など多様な旅のニーズに応えられる。

また、屋外ドッグランと屋内ドッグラウンジの両方を備えた「OMOドッグガーデン」では、ドッグランで思いきり遊んだり、屋内で飲食を楽しみながらリラックスしたりと、愛犬と心ゆくまで思い思いの時間を過ごせる。

左:ドッグフレンドリースイート(6名定員)/右:OMOドッグガーデン ドッグラウンジ

横浜での滞在に華を添えるベーカリーとダイニング

OMOのうしろにある数字はサービスの幅を意味し、OMO7はフルサービスホテルとして、食の選択肢が豊富。OMOブランド初の形態となる「OMOベーカリー」では、朝はカフェテリア形式でパンを中心のセットメニュー、昼から夜にかけてはカレー伝来の地である横浜になぞらえて特製のカレーパン5種類をメインに販売する。ランチやカフェだけではなく、夜は「パン飲み」も楽しめる。

「OMOダイニング」では、朝食ビュッフェ「Yokohama Morning Specialties」を提供する。夜は、横浜らしいナポリタンやドリアの他、オマール海老の麻婆ポットパイや、スパイシーなラムを包んだ赤の餃子など中華メニューも用意しており、街歩きの前後に「ちょい飲み・ちょい食べ」が楽しめるラインナップとなっている。

左:OMOダイニング 朝食 Yokohama Morning Specialties/右:夕食アラカルトメニュー

街を丸ごと楽しみつくすためのサービス「Go-KINJO」

「Go-KINJO」は、ホテルから徒歩圏内の「街」を知り、新たな発見や出会いを通して街に溶け込むことをサポートするサービス。とことんご近所にこだわって活動する「ご近所ガイド OMOレンジャー」と「ご近所マップ」の2つのコンテンツで構成されている。開業に向けて、OMOレンジャーが友人のように街を案内し、より街歩きが楽しくなるガイドツアーを開発中だという。

夜のイベント「気分上々、ハマナイト」

浜風を感じながらフェス気分で思い思いの時間を過ごす「気分上々、ハマナイト」を実施する。会場は、旧横浜市庁舎の屋上という特別な空間、「HAMAKAZEテラス」。クラフトビールや出来立てのオリジナルフードを片手に、西洋音楽の入口であったことから、ジャズを含む様々なジャンルの音楽を生演奏で楽しめる。ゆったり寝転んで音楽に耳を傾けたり、ミニゲームで遊んだり、浜風を感じながら横浜の街をのんびり眺めたりと、フェスのように自由な過ごし方で横浜の夜の滞在を彩る。