今が旬のトウモコロシ――24日に放送された日本テレビ系情報番組『DayDay.』(毎週月～金曜9:00～)は、その意外な栄養分や、甘いトウモロコシの見分け方を紹介。SNSでは「メロン級に甘い品種って食べてみたい!」「ヒゲは茶色い方がいいのか」「これは役立つ」などの声が上がっている。

トウモロコシ

トウモロコシの旬はちょうど今頃で、トウモロコシは身が大きく味が良くなる頃。管理栄養士によると、トウモロコシは美味しいだけではなく、ビタミンB1とB2が多く含まれているという。

この栄養素は、糖質や脂質の代謝をスムーズにして、エネルギー代謝も良くし、夏バテ対策の一助にもなる。さらに、トウモロコシの粒の皮には、不溶性の食物繊維が含まれており、腸内環境を整え、体内の余計な塩分を排出するカリウムも豊富。むくみ軽減が期待できるとのことだ。

そんな中、番組が紹介したのは新品種の「ミルキーシュガー」。なんとこのトウモロコシは、皮が柔らかいだけでなく、糖度が18～20と、メロン並の甘さがあるのだという。

茹でたり焼いたりして食べても美味しいが、番組が紹介したのは、炊き込みご飯。作り方は米2合、酒大さじ1、塩小さじ1、トウモロコシの粒1本分を入れ、ポイントは、芯を入れて炊くこと。これによって、だしやうまみが芯から染み出し、さらに美味しさが増す。食べる時には芯を取り除き、バターを載せて完成だ。

ちなみに、美味しいトウモロコシの見分け方は、まずヒゲが茶色いもの。これは実が熟しているということを意味している。そしてヒゲが多いもの。実はトウモロコシのヒゲは、粒とつながっているため、ヒゲが多いほど実が詰まっているという。

さらに、トウモロコシの実の上手なはぎ方も紹介。包丁で切ると、トウモロコシの実の根っこにある胚芽が取れてしまう。その胚芽に栄養が多く含まれているため、それを残すために用意するのは、スプーン。その持ち手の部分をトウモロコシの粒の下に入れるときれいに粒が取れる。あとは手で簡単に剥いていける。

この情報に、X(Twitter)では、「夏バテ、むくみ防止に、早速トウモロコシ食べます」「昨日、スーパーで買ったけど白いヒゲのを選んじゃった…」「トウモロコシの炊き込みご飯、試してみたい」「腸活にもいいんだ」「トウモロコシのヒゲは茶色いほうがいい、多いほうがいい。為になります」など、反響が続々。「トウモロコシを食べて、うち香川から美しくなりたい」「今からスーパー行ってくる!」と、視聴者の購買意欲を大きくそそったようだった。

この放送は、TVerで見逃し配信されている。