人間の体の要とも言える腰。実は、冬ではなく夏にも腰痛が多いということが、23日に放送された日本テレビ系情報番組『DayDay.』(毎週月～金曜9:00～)で取り上げられ、「夏場に腰痛注意は驚き。隠れ腰痛にも気をつけなければ」など驚きの声が上がっている。

腰痛といえば、冬場の寒い季節に起こりやすいイメージがある。ところが、「独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所」の調査によると、実は、腰痛の発生月別のグラフで、6月～8月が多い傾向。なぜなのか、光伸メディカルクリニックの中村光伸院長が解説をした。

中村院長によると、「冷房の体の冷え。同時に冷房で喉の渇きを感じにくくなり水分不足に。その結果、筋肉が固くこわばりやすくなる」とのこと。さらには、猛暑だからの理由もあるという。昨今は気温が高くなるタイミングが早い上に、1日の気温の温度差もあり、睡眠不足が起きやすくなる。結果、疲労が蓄積して腰痛につながるのだという。

さらに、猛暑で外出が減ることからの、運動不足。スマートフォンの長時間使用で同じ姿勢が続くことや、リモートワークなどで外出が減り、筋肉量が減るなどの理由も挙げられる。

そして怖いのが、隠れ腰痛。放っておくと、それまでは何ともなかったのに、くしゃみをしただけでぎっくり腰になるなどするパターンもあるそうだ。

番組ではこの対策を紹介。TVerで見逃し配信されている。

こうした情報にX(Twitter)では、「腰痛持ちなので参考になった」「めちゃくちゃ役に立つ情報」「水分補給も大事なのか」「猛暑とかスマホとか、現代ならではで、夏場腰痛が増えているのかも」「スマホ見る時の姿勢も気をつけよう」「ストレッチは参考になる。さっそくやってみる」など、共感と納得の声が多く見られた。