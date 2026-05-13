12日に放送された日本テレビ系情報番組『DayDay.』(毎週月～金曜9:00～)で「外反母趾」が取り上げられ、SNSでは「山田花子も外反母趾なんだ!」「外反母趾って遺伝も関係あるの!?」などと話題になっている。

山田花子

夏に向けて素足を見せる機会が増える今。多くの人を悩ませているのが「外反母趾」。足の親指が曲がり、激しい痛みを引き起こす。4人に1人がなっているといわれ、足の甲が覆われて固定されている靴、つま先の余裕が約5mm～1cm、かかと・つま先の高低差約5mm～1cmの靴を選ぶことが良いとの情報が放送された。

これにX(Twitter)では、「昔からどうして外反母趾になるか不思議だった」「外反母趾のコーナー、助かる!」「外反母趾って、骨格遺伝で起こりやすいんだ」「細い靴を履くからだけじゃないんだ」など次々に反響が寄せられた。

実際に外反母趾を患っている山田花子も出演し、吉本新喜劇の出演中も痛みに耐えていたことを明かし、「あのギャグの背景にそんなことが」「山田花子さんも苦労していたのか」「親近感が湧いた」などのコメントも上がっていた。

この放送は、TVerで見逃し配信されている。