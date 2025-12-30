『第67回輝く! 日本レコード大賞』(TBS系17:30～22:00)が30日、東京・新国立劇場で行われ、ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEの「ダーリン」が大賞に輝いた。2023年に「ケセラセラ」、2024年に「ライラック」で大賞を受賞しており、3連覇を達成した。

『第67回輝く! 日本レコード大賞』大賞を受賞したMrs. GREEN APPLE

大賞の3連覇は、浜崎あゆみ(第43回・44回・45回)、EXILE(第50回・51回・52回)に続き、史上3組目の快挙となった。

若井滉斗は「僕たち今年デビュー10周年で、これまでたくさんの方々に支えていただいてここまで続けてこられました。本当にありがとうございます」と述べ、藤澤涼架も「ただただ音楽活動できていることに心から感謝しています。ありがとうございます」と感謝。

大森元貴は「3連覇という意味を、大義をすごく考えます。真摯にこれからも楽曲を作って参りたいと思います。精進して参りたいと思います」と決意を新たにし、「聴いてくださる方々がいなければ我々活動している意味がありません。感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます」と思いを伝えた。

また、大森は「ダーリン」に込めた思いについて「つい誰かと比べてしまう毎日だと思いますけど、私は私でいいと、高らかに宣言するような、背中を押せるような、背中をさするような楽曲になればいいなと思って制作しました」と説明していた。

なお、大賞候補となる「優秀作品賞」には、ILLITの「Almond Chocolate」、M!LKの「イイじゃん」、FRUITS ZIPPERの「かがみ」、アイナ・ジ・エンドの「革命道中 - On The Way」、幾田りらの「恋風」、Mrs. GREEN APPLEの「ダーリン」、CANDY TUNEの「倍倍FIGHT!」、新浜レオンの「Fun! Fun! Fun!」、純烈の「二人だけの秘密」、BE:FIRSTの「夢中」の10曲が選出されていた。

撮影:蔦野裕