吉野家は7月2日から、スマートフォン向け位置情報RPG「ドラゴンクエストウォーク」との初のコラボレーション「冒険者応援キャンペーン」を全国の吉野家店舗で開催する。

冒険者応援キャンペーン

今回のコラボレーションでは、対象商品の購入者にオリジナルフィギュアをプレゼントするコラボセットの販売に加え、オリジナルフィギュアや湯呑み、お茶碗丼などの限定グッズと交換できるアプリポイントキャンペーン、オリジナルデザインのテイクアウト容器・テイクアウト袋での商品提供、同社公式通販ショップでのコラボ商品の販売を実施する。期間は7月2日10時～8月26日20時までとなる。

フィギュア付き「ドラクエウォークセット」を販売

期間中、対象の「ドラクエウォークセット」(932円)を購入すると、オリジナルフィギュアがランダムで1個もらえる。

セット内容は、牛丼(各サイズ)、ミニサラダ、オリジナルフィギュア。第1弾・第2弾で異なるデザインのフィギュアが登場する。

第1弾は7月2日10:00～7月15日20:00。対象フィギュアは「吉野家スラミチ」「どんぶりスライム A」「ひとくい紅生姜ばこ」「つゆだくスライム」。第2弾は7月16日10:00～7月29日20:00で、フィギュアは「スラミチ 吉野家Ver.」「どんぶりスライム B」「どんぶりキング」「吉野家コラボ看板」となる。

数に限りがあるため、1来店につき1人1食まで。コラボフィギュアが無くなり次第、販売を終了する。また、店内飲食での販売のみで、テイクアウト、デリバリーは対象外となる。

オリジナルフィギュア

オリジナルグッズがもらえるアプリポイントキャンペーン

キャンペーン実施店舗での会計時に、同社公式アプリ内の専用バーコードを提示すると、税込500円ごとに1ポイントが付与される。ポイントに応じて特典と交換が可能。特典を交換するとポイントは減算され、再度ポイントを貯めることで何度でも特典と交換することができる。全て受注生産のため、期間中は自身のペースでポイントを貯められる。

特典は、8ポイントで「オリジナルフィギュア」(全8種から選べる1種)、30ポイントで「湯呑み」、40ポイントで「お茶碗丼」(全2種から選べる1種)、45ポイントで「ひとくい紅生姜ばこのティッシュケース」、70ポイントで「メタリックモンスターズギャラリー 吉野家スラミチ&看板セット」となる。

ポイント付与期間は7月2日10時～8月26日20時まで。特典交換期限は9月4日24時まで。

アプリポイントキャンペーン

テイクアウトも「ドラゴンクエストウォーク」仕様に

コラボ期間中は、対象商品のテイクアウトにオリジナルデザインの容器と袋を使用する。吉野家の牛丼と、ドラゴンクエストウォークの世界観が融合した特別仕様となっている。数量限定のため、なくなり次第終了となる。

限定コラボ容器

公式通販ショップでもコラボ商品を販売

7月2日10時より、公式通販ショップにて「メラミン製コラボどんぶり1個」と「冷凍牛丼の具(120g)2袋」がセットになった「ドラクエウォークコラボセット」(3,999円)を数量限定で販売する。予定数量に達し次第、販売終了となる。

コラボPVを公開

ドラゴンクエストウォーク公式YouTubeにて、プロモーション映像を公開している。