はなまるうどんは5月13日、肉を主役に据えた新コンセプト店舗「はなまるうどん肉店(赤坂一ツ木通り店)」(東京都港区)をオープンする。うどんチェーンなのに"肉が主役"で、たくさん食べたい方が大満足できるボリュームたっぷりなメニューが魅力だ。

「はなまるうどん肉店」とは!?

メディア向け先行試食会に登壇した、はなまる 代表取締役社長の前田良博氏は、「はなまるうどんは2000年に香川県高松市で1号店をオープンしました。2025年に"本当の讃岐うどんの価値・楽しさとは何なのか"を振り返ったところ、美味しくて、安くて、早いだけなくお店ごとに個性のある本場・香川の讃岐うどんの楽しさや価値をもっとはなまるうどんで体現できないか考えました」と語った。

はなまる 代表取締役社長の前田良博氏

そうした考えから実施された「おいでまい! さぬきプロジェクト」の一環として、2025年8月に香川県に誕生したのが、「盛り盛りの肉を貪る＆煩悩を解放する」がコンセプトの「はなまるうどん肉店(高松兵庫町店)」。肉の旨味やボリューム感をうどんと掛け合わせることで、従来の讃岐うどんのイメージにとらわれない新たな一杯を提案。

「はなまるうどん肉店」は地元香川県の若年層の学生やオフィスワーカーの男性だけでなく、週末は家族連れからインバウンドまで大人気となり、今まで以上にはなまるうどんの客層が広がり、昼がメインだった利用時間帯が夜まで広がったという。

香川での成功を受け、5月13日からは赤坂にも「はなまるうどん肉店」がオープン。このお店だけで食べることができる5種類の"背徳のお肉盛りうどん"が楽しめる。

注文方法も従来通り

メニューは従来店舗でも提供している「ざる」「かけ」などもラインナップされているが、はなまるうどん肉店限定の5商品については「煩悩を開放し、お腹いっぱい食べてもらいたいので、小サイズはありません」と前田氏。中サイズor大サイズのみとなっている。さらに、「盛りすぎて、たまにちょっとお皿からこぼれることがあるんですけれども、それも良しとしています」と、とにかくボリューム感にはこだわっているようだ。

全国のはなまるうどんでも期間限定で展開

お肉盛り盛りの5商品は残念ながら「はなまるうどん肉店」限定なのだが、赤坂一ツ木通り店のオープンを記念して、全国のはなまるうどんでも5月13日から6月3日までの期間限定で「爆坦々」が購入できる。

「爆坦々」とは、はなまるうどんで人気の「冷やし坦々」をベースに開発された商品。

「冷やし坦々」の上にから揚げ・豚肉がたっぷりとトッピングされ、温泉卵も別添えでついてくる。原型をとどめないほどのボリューム感は思わず笑ってしまうほど。

「はなまるうどん肉店」限定メニューを実食

ここからは、「はなまるうどん肉店」限定メニューを紹介していく。

まずは「黒胡椒かしわ天ざる」。黒胡椒を効かせたスパイシーなかしわ天を7個も乗せている!

続いては「韓国風牛肉ぶっかけ」。キムチと韓国海苔、ビビンバ風の牛肉を乗せたぶっかけで、ピリ辛＆コク深さを味わえる旨辛な逸品。

続いては「かしわ天カレーライスうどん」。カレーライスとカレーうどんを一度に味わえる夢のようなメニュー。総重量はなんと1kg!かしわ天も3個トッピングされていて贅沢すぎ!

続いては「三種の煮込み肉まみれうどん」。こちらは試食レポートとともにご紹介する。牛・豚・鶏の3種類の煮込み肉がトッピングされ、ほとんどうどんが見えない!

うどんがほぼ見えないので最初は牛丼かと思うほど

鶏肉はしっかり味がしみ込むほど煮込まれており、だけど想像を超える柔らかさで、鶏肉のイメージが良い意味で変わる味。

鶏肉はしっかり味が染みている

牛肉は玉ねぎも一緒に楽しめることから、まさに牛丼の味わい。お米じゃなくてうどんとも合うことを発見。

牛肉は牛丼感があってなんだか嬉しくなる

豚肉はまさかのどーん! と1枚肉。脂がたっぷりのっていて食べ応え抜群だ。

さらによきタイミングで卵黄を割ると……

とろ～っとお肉となじみ、味変が可能に!

お肉との相性の良さは言うまでもない

もちろん、たっぷりのお肉の下にはうどんが待ち構えているので、一緒に味わってほしい。

もちろんうどんもいます

続いては前述の「爆坦々」。中サイズでこのボリューム感……大サイズは想像するだけでもお腹がいっぱいになってしまいそう。 中央には丸い団子状の肉みそが鎮座!

まずはから揚げだが、箸で持ち上げてみると1個がデカい!!! 見ての通り揚げたてのザクザク食感だが、坦々のスープに少し漬けて楽しむのがならでは。

から揚げ部分だけでもうデカい

さらに豚肉もたっぷり。豚しゃぶ風にさっぱりとしているので、これも坦々スープをたっぷり絡ませるのがおすすめ。

豚しゃぶ風のお肉に坦々スープが合う

別添えで温泉卵がついてくるのだが、正直初っ端は乗せるスペースがない。そこである程度トッピングを楽しんでから場所を確保し、温泉卵を乗せるのがポイント。

「はなまるうどん肉店」が気になる方は、まずはお近くのはなまるうどんで「爆坦々」にチャレンジしてみてほしい!