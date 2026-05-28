B-R サーティワン アイスクリームは6月1日から、「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションキャンペーンを実施する。

ドラゴンクエスト×サーティワン キャンペーン

「かいしんのいちげき」をイメージした新フレーバー

同コラボレーションでは、ドラゴンクエストの世界を表現した新作フレーバー「かいしんのいちげき!-ゴールデンパインレモネード-」(シングル・レギュラーサイズ420円)が登場する。同ゲームの戦闘中に通常よりも大きなダメージを与えることができる、爽快感溢れる「かいしんのいちげき」をイメージしたフレーバー。すっきり甘酸っぱい水色のレモネード風味ソルベと甘くジューシーな黄色のゴールデンパイン風味ソルベに、パチパチとシュワシュワの2つの食感が楽しい、サーティワン初のパチシュワキャンディを合わせ、さらに、酸っぱくてピリッと刺激があるレモンリボンを加えた。甘くてジューシーな味わいに酸味やピリッとした刺激、パチシュワの新食感が楽しめる。

レギュラーシングルにプラス90円でスモールダブルにもできる。新フレーバーとのおすすめの組み合わせは、「ベリーベリーストロベリー」と「バニラ」だという。

コラボ限定商品も

コラボ限定デザインのサンデーやアイスクリームケーキ、キーホルダーが付いたテイクアウトセットなど、限定商品も発売する。

「スライムたちがあらわれた!バトルサンデー」(580円)は、ゲームでおなじみのモンスターとスライムのサンデー。お好きなスモールサイズのアイスクリーム1コに、ホイップクリームとカラースプレーをトッピング。スライムのチョコレートをのせて、モンスターピックを挿した。ピックは全10種類からランダムとなる。オリジナルのカップは、ドラゴンクエストのマップにアイスクリームや隠れ31の文字も入った限定デザイン。

モンスターピック

「ドラゴンクエスト 40thセット」(レギュラー 3,560円/スモール 3,000円)は、好きなアイスクリーム(スモールorレギュラーサイズ)を8コ選んで持ち帰りできるセット。アイスクリームの背景にモンスターがデザインされたボックスは、まるでドラゴンクエストに出てくる「ひとくいばこ」のように開けると「アイスクリームくいばこ」になる仕掛け付き。さらに、ポッピングシャワーとスライムがコラボしたオリジナルモンスター「ポッピングシャワースライム」のキーホルダーが付いてくる。

ポッピングシャワースライム キーホルダー

「スライムたちがあらわれた!アイスクリームケーキ」(4,300円)は、スライム族のモンスターが生息する楽園、スライム島をイメージしたスライムが主役のアイスクリームケーキ。海と岸壁をデザインした台紙に、ケーキとフィルムで島を表現。ケーキの上には、砂糖菓子でできたスライムとスライムベスをトッピングした。まわりにはホイップクリームのスライムをデコレーションしている。スライムたちのピックとコマンド風チョコプレート、ホワイトチョコペン付きなので、チョコプレート好きなメッセージを書いて、ピックと一緒に自由に飾ることができる。さらに、食べたあとには台紙にデザインされたメタルキングが登場。最後まで冒険を楽しめる。フレーバーは、上段がポッピングシャワー、下段がキャラメルリボン、ストロベリー、チョコレートの三層となっている。

オリジナルグッズをプレゼント

6月1日～3日まで、商品を税込500円以上購入した人に、コラボ記念ステッカーをプレゼントする。先着20万枚限定となる。

コラボ記念ステッカー

「ドラゴンクエストX オンライン」でもコラボレーション

ドラゴンクエストのMMORPG「ドラゴンクエストX オンライン」内でもコラボレーションする。ゲーム内でもサーティワンを楽しめる2種類のアイテム、しぐさ「バラエティ」・装備「レギュラーダブル」が登場。キャンペーン期間中、「プレゼントのじゅもん」に、あいことば「ハッピーをおとどけ」を入力すると、ゲームの中でアイテムを受け取ることができる。