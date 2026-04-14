低糖度のジャムを中心に製造・販売している「アヲハタ」公式(@aohata_official)から、これからの季節にぴったりなフルーツティーの提案です。なんと、ジャムを凍らせるのだとか。

週末は気温が上がりそうですね☀

「市販の紅茶+ジャム氷」で作るフルーツティーがおすすめです🍑

時間が経っても薄まるどころか、氷が溶けるほどにおいしくなります...

(@aohata_officialより引用)

ジャムを凍らせる……、そんな発想、今までありませんでした!

例えば、桃のジャム氷を作って紅茶に入れれば、紅茶のストレートな味わいを楽しんでいるうちに、氷が少しずつ溶けだし、徐々に桃香るやさしい甘さの紅茶に変化。最後はとろーっとジャムの甘味も楽しむことができる紅茶になるのでは。味が薄くなるどころか、徐々に濃くなっていくというグラデーションを楽しめるのが嬉しいですね。絶対においしい!

この投稿に、SNSでは「これは美味しそう!」「こんな素敵なフルーツティーが自宅で!!」「すごい!この夏絶対に試します」「発想が天才過ぎる…」「いいね!どんな組み合わせでやろうかな。考えるだけでウキウキする」「最高やん……買ってくるね、アオハタちゃん」など、6.2万ものいいね(4月13日時点)が寄せられるほど大きな反響が。

また、「ジャムって…凍るんですか?」という質問もちらほら。アヲハタ公式の中の人によると、アヲハタのジャムは糖度が低いので、凍らせてもほどよく固まるのだとか。製氷皿の代わりに、耐冷保存袋で凍らせば、パキッと折ることができるそうです。これなら、携帯用の細いボトルにも入りそう。最高ですね。

汗ばむ季節にぴったりのアイスフルーツティー。ぜひ、アヲハタの低糖度ジャムでお試しください!