富士急ハイランドに8月1日、「サンエックス パラダイス」がオープンすることが発表された。

サンエックスの発表によると、コンセプトは「キャラクター×癒し×遊園地＝『カワイイ』の化学変化」。たくさんのキャラクターたちと、遊園地のどきどきワクワク感を掛け合わせることで特別な世界へと没入感を味わえるエリアを目指している。 「リラックマ」や「すみっコぐらし」をはじめ、「たれぱんだ」「にゃんにゃんにゃんこ」、近年登場の新キャラクターなどサンエックスの仲間たちが集合し、子どもから大人まで楽しめる構成となるとのこと。

アトラクションやグリーティングスタジオ

開業時には、「リラックマのまくまくスイーツバイキング」と「すみっコぐらしのバルーン・カップケーキ」の屋外アトラクション2機種が登場。さらに屋内アトラクション1機種についても今秋以降の開業を予定している。

また、カメラをモチーフにした外観が目を引く、屋内フォトスタジオ「MEMORY STUDIO」では、「サンエックス パラダイス」の衣装を着た「リラックマ」や「とかげ」に会うことができる。

そのほか、限定グッズ150種類以上を取りそろえたショップ「Clover Palace Shop」や、「リラックマのまくまくカレー」や「しろくまのホワイトシチュー」などキャラクターのフードが楽しめるレストラン「San-x Paradise Cafe & Diner」もオープンする。