サンエックスは、「超特急」や「M!LK」らが所属する恵比寿学園男子部、通称「EBiDAN」から新キャラクター「えびっぺ委員長」のキャラクターデザインを担当したことを発表した。

「えびっぺ委員長」は「EBiDAN」が今年15周年を迎えることを記念して制作されたキャラクターで、今回はイラストが先行公開された。ペンライトを振っている姿や体の色がゴールドやシルバーに変化している姿が登場。まだ謎に包まれている「えびっぺ委員長」のキャラクター詳細や今後の展開は8月開催予定のEBiDAN THE LIVE 2026に合わせて発表予定とのこと。

EBiDAN(エビダン)とは

スターダストプロモーションに所属する若手男性俳優・タレントで構成されたアーティスト集団、「恵比寿学園男子部」(えびすがくえんだんしぶ)の略。超特急、M!LK、Sakurashimeji、SUPER★DRAGON、ONE N’ ONLY、原因は自分にある。、BUDDiiS、Lienel、ICExなど数々の人気アーティストで構成されている。

EBiDAN THE LIVE 2026

EBiDANによる年に一度のメンバー大集結ライブ「EBiDAN THE LIVE 2026 15th Anniversary」。今年は記念すべき「EBiDAN」15周年アニバーサリーイヤー。出演は超特急・M!LK・SUPER★DRAGON・Sakurashimeji・ONE N' ONLY・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienel。

8月13日～16日の4日感、国立代々木競技場 第一体育館(東京都)にて開催される。

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