バンダイから4月25日、平成を代表するサンエックスのキャラクターたちがフロッキーフィギュアになって登場。クローズドパッケージ仕様で、どれが出るかは開けてからのお楽しみ!!

❤️ 4月25日発売 ❤️

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ぷちぷちサイズのフィギュアとケースがセットになった『ぷちぷちメモリーズ』シリーズが新登場✨

プロフ帳型のケースにフロッキーフィギュア2体がセット!

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平成を代表するサンエックスのキャラクター達がラインナップ♡

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どれが出るかは開けてからのお楽しみ♪

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2弾同時発売です✨

(@bandai_toysより引用)

こちらは、「ぷちぷちメモリーズ～ずっといっしょに～ サンエックスユニバース」(1,320円)です。リラックマやとかげ、たれぱんだ……、懐かしいですね。ただでさえ可愛い癒しの存在なのに、フロッキー仕様のふわふわ質感で登場。手のひらで、ギュッと握りしめたくなっちゃいます。

『ぷちぷちメモリーズ』は、プロフ帳型のケースにフィギュア2体が入ったシリーズで、どのペアが入っているのかは開けてからのお楽しみ。開けるまでのワクワクと、開けてからのときめきを楽しむことができちゃうんです!

発売日は4月25日。シリーズ第1弾、第2弾が同時に発売されます。ラインアップは、第1弾が「リラックマ」「リラックマ(表情替え)」「たれぱんだ」「めかたれぱんだ」「しろくま」「ぺんぎん?」「とんかつ」「アフロ犬」、第2弾は「コリラックマ」「コリラックマ(表情替え)」「ねこ」「とかげ」「まめゴマ」「さくらゴマ」「モノクロブー」「シャッポ」の全16種。

SNSで紹介されると、「なんこれめっちゃ可愛い」「まてまてまてまて さくらゴマいるやん」「アフロ犬欲しい」「コリちゃがリラさんの真似してぐうたらしてるやつ最高やな」といった声が。また、「こげぱんは!?!?」「平成を代表するにゃんにゃんにゃんこがいないよ??」「3弾では是非サブキャラを」などなど、続編への期待の声も寄せられています。

どの子が出ても嬉しい「ぷちぷちメモリーズ～ずっといっしょに～ サンエックスユニバース」。気になる方は、チェックしてみてくださいね。