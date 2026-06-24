動画配信サービス「U-NEXT」は、“ウルトラマンの日”7月10日に杉並公会堂で開催される、『ウルトラマンティガ』30周年を記念したスペシャルイベント 「ウルトラマンティガ30thプレミアムステージ」の模様を独占ライブ配信する。
同イベントでは、主演の長野博（マドカ・ダイゴ役）をはじめ、吉本多香美（ヤナセ・レナ役）、高樹澪（イルマ・メグミ役）、大滝明利（ムナカタ・セイイチ役）ら、GUTSメンバーが30年ぶりに奇跡の再集結を果たすトークショーを実施。60年前にウルトラマンが初めてその姿を現した歴史的な地・杉並公会堂で、30年の時を超えウルトラマンティガが再び輝く感動のステージを、会場の熱気そのままにリアルタイムで楽しめる。
また、U-NEXTでは、ライブ配信を記念して、これまでU-NEXTでは未配信となっていた『ウルトラマンティガ』『ウルトラマンダイナ』のTVシリーズ全話と、劇場版2作品を7月10日より見放題で配信。さらに、1960〜70年代のウルトラマン＆円谷特撮作品23タイトルを、7月1日から8月31日の期間限定で見放題配信する。『ウルトラQ』をはじめとする7作品はHDリマスター版を配信。昭和の傑作群を、高画質・高音質で楽しめる。
ウルトラマンティガ30thプレミアムステージ
- ライブ配信：7月10日 18:00〜ライブ終了まで
- 見逃し配信：配信準備完了次第〜8月2日 23:59まで
- 視聴料：3,500円（税込）
- チケット販売期間：6月26日12:00～8月2日21:00まで
配信新着ラインナップ
7月10日より見放題配信
- ウルトラマンティガ（HDリマスター版）
- ウルトラマンダイナ（HDリマスター版）
- 劇場版『ウルトラマンティガ THE FINAL ODYSSEY』
- 劇場版『大決戦!超ウルトラ8兄弟』
7月1日〜8月31日期間限定配信
- ウルトラQ（HDリマスター版）
- ウルトラマン（HDリマスター版）
- ウルトラセブン（HDリマスター版）
- 帰ってきたウルトラマン（HDリマスター版）
- ウルトラマンA（HDリマスター版）
- ウルトラマンタロウ（HDリマスター版）
- ウルトラマンレオ（HDリマスター版）
- ザ☆ウルトラマン
- ウルトラマン８０
- ウルトラマンG
- ウルトラマン超闘士激伝
- 快獣ブースカ
- マイティジャック
- 怪奇大作戦
- ミラーマン
- ファイヤーマン
- ジャンボーグA
- 恐竜探険隊ボーンフリー
- 平成ウルトラセブン テレビスペシャル
- ウルトラセブン『誕生30周年記念3部作』
- ウルトラセブン『1999最終章6部作』
- ウルトラセブン『誕生35周年"EVOLUTION"5部作』
- ネオ・ウルトラQ