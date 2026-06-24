動画配信サービス「U-NEXT」は、“ウルトラマンの日”7月10日に杉並公会堂で開催される、『ウルトラマンティガ』30周年を記念したスペシャルイベント 「ウルトラマンティガ30thプレミアムステージ」の模様を独占ライブ配信する。

同イベントでは、主演の長野博（マドカ・ダイゴ役）をはじめ、吉本多香美（ヤナセ・レナ役）、高樹澪（イルマ・メグミ役）、大滝明利（ムナカタ・セイイチ役）ら、GUTSメンバーが30年ぶりに奇跡の再集結を果たすトークショーを実施。60年前にウルトラマンが初めてその姿を現した歴史的な地・杉並公会堂で、30年の時を超えウルトラマンティガが再び輝く感動のステージを、会場の熱気そのままにリアルタイムで楽しめる。

また、U-NEXTでは、ライブ配信を記念して、これまでU-NEXTでは未配信となっていた『ウルトラマンティガ』『ウルトラマンダイナ』のTVシリーズ全話と、劇場版2作品を7月10日より見放題で配信。さらに、1960〜70年代のウルトラマン＆円谷特撮作品23タイトルを、7月1日から8月31日の期間限定で見放題配信する。『ウルトラQ』をはじめとする7作品はHDリマスター版を配信。昭和の傑作群を、高画質・高音質で楽しめる。

ウルトラマンティガ30thプレミアムステージ

  • ライブ配信：7月10日 18:00〜ライブ終了まで
  • 見逃し配信：配信準備完了次第〜8月2日 23:59まで
  • 視聴料：3,500円（税込）
  • チケット販売期間：6月26日12:00～8月2日21:00まで

配信新着ラインナップ

7月10日より見放題配信

  • ウルトラマンティガ（HDリマスター版）
  • ウルトラマンダイナ（HDリマスター版）
  • 劇場版『ウルトラマンティガ THE FINAL ODYSSEY』
  • 劇場版『大決戦!超ウルトラ8兄弟』

7月1日〜8月31日期間限定配信

  • ウルトラQ（HDリマスター版）
  • ウルトラマン（HDリマスター版）
  • ウルトラセブン（HDリマスター版）
  • 帰ってきたウルトラマン（HDリマスター版）
  • ウルトラマンA（HDリマスター版）
  • ウルトラマンタロウ（HDリマスター版）
  • ウルトラマンレオ（HDリマスター版）
  • ザ☆ウルトラマン
  • ウルトラマン８０
  • ウルトラマンG
  • ウルトラマン超闘士激伝
  • 快獣ブースカ
  • マイティジャック
  • 怪奇大作戦
  • ミラーマン
  • ファイヤーマン
  • ジャンボーグA
  • 恐竜探険隊ボーンフリー
  • 平成ウルトラセブン テレビスペシャル
  • ウルトラセブン『誕生30周年記念3部作』
  • ウルトラセブン『1999最終章6部作』
  • ウルトラセブン『誕生35周年"EVOLUTION"5部作』
  • ネオ・ウルトラQ