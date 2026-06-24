動画配信サービス「U-NEXT」は、“ウルトラマンの日”7月10日に杉並公会堂で開催される、『ウルトラマンティガ』30周年を記念したスペシャルイベント 「ウルトラマンティガ30thプレミアムステージ」の模様を独占ライブ配信する。

同イベントでは、主演の長野博（マドカ・ダイゴ役）をはじめ、吉本多香美（ヤナセ・レナ役）、高樹澪（イルマ・メグミ役）、大滝明利（ムナカタ・セイイチ役）ら、GUTSメンバーが30年ぶりに奇跡の再集結を果たすトークショーを実施。60年前にウルトラマンが初めてその姿を現した歴史的な地・杉並公会堂で、30年の時を超えウルトラマンティガが再び輝く感動のステージを、会場の熱気そのままにリアルタイムで楽しめる。

また、U-NEXTでは、ライブ配信を記念して、これまでU-NEXTでは未配信となっていた『ウルトラマンティガ』『ウルトラマンダイナ』のTVシリーズ全話と、劇場版2作品を7月10日より見放題で配信。さらに、1960〜70年代のウルトラマン＆円谷特撮作品23タイトルを、7月1日から8月31日の期間限定で見放題配信する。『ウルトラQ』をはじめとする7作品はHDリマスター版を配信。昭和の傑作群を、高画質・高音質で楽しめる。

ウルトラマンティガ30thプレミアムステージ

ライブ配信：7月10日 18:00〜ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第〜8月2日 23:59まで

視聴料：3,500円（税込）

チケット販売期間：6月26日12:00～8月2日21:00まで

配信新着ラインナップ

7月10日より見放題配信

ウルトラマンティガ（HDリマスター版）

ウルトラマンダイナ（HDリマスター版）

劇場版『ウルトラマンティガ THE FINAL ODYSSEY』

劇場版『大決戦!超ウルトラ8兄弟』

7月1日〜8月31日期間限定配信