円谷プロダクションは、新TVシリーズ『ウルトラマンテオ』を、テレ東系6局ネットで日本時間2026年7月4日あさ9時からの地上波放送を皮切りに多言語での同時期放送・配信する。

新番組『ウルトラマンテオ』は、今年7月10日に誕生から60年をむかえるウルトラマンシリーズの新たなテレビシリーズ作品。ウルトラマンシリーズ60周年記念作品であり、「故郷の星を失った独りぼっちの青き巨人」の物語だ。

一人の宇宙人がヒーローとして成長する様子を描きつつ、ウルトラマンシリーズの普遍的な題材でもある「人とウルトラマン・怪獣・宇宙人。種の異なる者同士が、疑念・反発を乗り越えて違いを受け入れ、手を携えていく姿」を新たな視点で描く特撮ドラマだという。

作品紹介

宇宙のどこかにある惑星「H12(エイチワンツー)」 。地球によく似たその惑星はある時、異星からやってきた宇宙怪獣たちの襲撃を受ける。やがて惑星が崩壊、滅亡する中、地球へ逃げのびたひとりの宇宙人がいた。

「テオ」―、やがて「ウルトラマン」へと成⻑する独りぼっちの宇宙人。

彼は明⼼⼤学獣医学部獣医学科三年⽣ 光⽯イブキとして、地球の常識に馴染めないながらも、愛する動物たちと⼼を通わせ穏やかな⼤学⽣活を過ごしていた。しかし、⾃⾝の故郷を滅ぼした宇宙怪獣が突如として襲来、地球に危機が訪れる。「守りたい」という強い想いが過去の記憶に怯える⼼を奮い⽴たせた時、まばゆい光がイブキの姿を、青き光の巨人へ変身させる!

新ヒーロー：ウルトラマンテオ

主人公・光⽯(みついし)イブキが変身する、青き光の巨人。イブキが“守りたい”という強い想いを込めて「テオクリスター」を握りしめた時、その体がまばゆい光に包まれ巨⼤な姿「ウルトラマンテオ」へと変身する。胸のカラータイマーに触れることで、秘められたエネルギーをスパークさせ、様々な光の技を放つことができる。

メイン技は、 両腕にチャージした黄色く輝くエネルギーを、⼗字に組んで発射する 「テオシウム光線」 。身長45m、体重3万6千t。

主人公：光石(みついし)イブキ

宇宙のどこかにある、惑星「H12(エイチワンツー)」で⽣まれた宇宙人。あるとき異星からやってきた怪獣たちの襲撃により故郷を失い、地球へ逃れ、明⼼⼤学獣医学部獣医学科の⼤学三年⽣ 光⽯イブキとして暮らしている。地球の常識に馴れず、時折トンデモ⾏動をとってしまうことも。優しく穏やかな性格であまり闘いを好まないが、⽬の前の命を危機から救うため巨人の姿に変身する。怪獣や宇宙の脅威に⽴ち向かいながら、⾃⾝の“闘う覚悟”に向き合い「ウルトラマン」へと成⻑していく。

テオクリスター

イブキがウルトラマンテオに変身する時に使う銀⾊のアイテム。故郷の惑星「H12」 の誰しもが⽣まれた時に授かる貴重な鉱⽯が中に収められており、この鉱⽯が発する光で、青き巨人の姿へと変身することができる。イブキにとってお守りのような⼤切な存在でもある。

ウルトラマンテオ デザインについて／デザイナー後藤正行コメント

ウルトラマンテオは主人公の大学生が変身する「等身大のヒーロー」であることを意識しています。 一歩ずつヒーローとして成長していく物語なので親しみを持てるデザインでありながら、ウルトラマンらしいカッコ良さとのバランスにこだわりました。 テオは、きっとみなさんの友達になれると思います!気に入って頂けると嬉しいです。

主人公「光石イブキ」役／主演：岩崎 碧(いわさき あおい)

物語の主人公であり、地球にやってきたテオの地球上の姿「光石イブキ」は、ヒーローになりたい」という強い想いから射止めた本作でTVドラマ初主演を果たす、俳優・岩崎碧が演じる。

コメント

光石イブキを演じます岩崎碧です。

幼少期、ウルトラマンゼロに目を輝かせていた自分にとって60周年という節目の年に「ウルトラマン」 に変身できることをとても幸せに思います。

次は自分自身が憧れの的になり、見てくれる全ての人に勇気や希望を与えたいという強い思いで、持てる力の全てを『ウルトラマンテオ』に注ぎ込みました。

僕自身、人としても俳優としてもまだまだ未熟者ですが光石イブキとウルトラマンテオと共に成長していきたいです! 孤独だった光石イブキが、ウルトラマンテオが、世界中の人に愛されますように。

プロフィール

2004年6月12日生まれ(21歳)神奈川県出身。身長181cm。エープラス所属。2024年、若手俳優の登竜門「私の卒業」プロジェクトに参加。1,000人以上の応募者の中から、 厳しい選考を経て第6期メンバーに選出され、俳優としての第一歩を歩み始める。2025年、このプロジェクトの第6期映画作品で初出演、俳優デビュー。

シリーズ構成・脚本：田辺 茂範(たなべ しげのり)

シリーズ構成・脚本は、円谷プロ作品初参加の田辺 茂範がつとめる。

コメント

いつか参加したいと願っていた特撮作品。

この『ウルトラマンテオ』で、その想いが叶いました。

そして偶然にも今年は、初代『ウルトラマン』の放送開始から60年という記念すべき年。身の引き締まる思いです。

今回参加させていただき、改めて感じたことがあります。それは、これまで誕生してきたすべてのウルトラマンが、かけがえのない特別な存在であったからこそ、このシリーズは長く愛され、続いてきたのだということです。

そのバトンを受け取り、未来へとつないでいけることを、大変光栄に感じています。

私にとって『ウルトラマンテオ』は、かけがえのない特別な存在となりました。

そしてこの作品が、誰かにとっても特別なウルトラマンになってくれたなら、これ以上に嬉しいことはありません。

プロフィール紹介

1974年7月3日(51歳)長野県出身。大学在学中より演劇活動をはじめ、自らが中心となって劇団を旗揚げする。劇団では全ての作品で脚本・演出を担当し、大学卒業後は、並行して外部作品にも参加。2006年頃から映像作品の脚本業へと本格的に進出する。以後、多くのTVドラマやアニメ作品でシリーズ構成および脚本を担当。2019年には、「特撮」を題材としたドラマの脚本を担当し、特撮ファンの日常の悩みや葛藤を巧みに描いたことで大きな話題に。2026年、本作で円谷プロ作品初参加となる。

メイン監督：二宮 崇(にのみや たかし)

『ウルトラマンテオ』は、本編と特撮の2人の監督が担当する。メイン監督は数多くのドラマを手掛けてきており、円谷プロダクション作品初参加となる二宮崇。

コメント

子供の頃から見ていたウルトラマンシリーズにまさか自分が参加することになり、しかも初参加でメイン監督という大役を任され、更に60周年の作品、と驚きしかありませんでしたが、ドキドキよりもワクワクが圧倒的に大きく飛び込む決心をしました。特撮作品初心者の僕自身わからない事だらけでしたが、ウルトラマンシリーズのスタッフの皆さんが本当に温かく受け入れて下さり、皆さんの力を借りてたくさんの素晴らしいシーンを撮る事が出来ました。そして、特撮部分は百戦錬磨の特技監督の皆さんが迫力のある素晴らしいカットを撮ってくれています。 今作は地球人・ウルトラマン・宇宙人・怪獣という異なる存在達とそれぞれ葛藤し、違いを受け入れ、支え合っていく、テオと登場人物たちの成長の物語です。彼らの「青春」を「葛藤」を「友情」を、そして「争い事が苦手」な今までにない新しいウルトラマンを。是非ご覧下さい。

プロフィール

1979年11月3日生まれ(46歳)大分県出身。映像制作会社オフィスクレッシェンド所属。2009年にドラマの演出デビュー。以降数多くのテレビドラマの演出を手掛ける。ジャンルを問わず登場人物の心情や人間模様を丁寧に描く演出が高く評価され、2018年、2024年に日本民間放送連盟賞テレビドラマ部門・優秀賞を受賞。2025年には映画監督デビューも果たし活動の幅を広げる。ドラマやライブのオープニング映像、ミュージックビデオの編集・演出も多数手掛ける。円谷プロダクション作品初参加となる本作ではメイン監督を務め、新たなウルトラマンの世界を構築する。

メイン特技監督：辻本貴則(つじもと たかのり)

メイン特技監督は、『ウルトラマンＸ』でニュージェネレーションウルトラマンシリーズに初参加し、2024年『ウルトラマンアーク』のメイン監督を担当した辻本貴則。

コメント

一昨年の秋に「新シリーズの特撮をメインでやって欲しい」という仰天のオファー。なんと今回は本編と特撮の監督を分ける想定で、その特撮のトップバッターを行けと。いやいやそうは仰いますが今ウルトラマンアークのメインをやったばかりで気持ちが……などと尻込みをしていると「メイン特技監督です」という魅惑的なフレーズが。そうか「特技監督」だ! 幼少期に憧れていたキラキラと眩いその語感! うおおーっと大興奮の私は震える手で企画書と脚本を貪るように読む。そこに描かれていたのは未だかつてない新しいウルトラの世界観。これは運命、いや宿命か。もう、やるしかねぇ……俺が行く! スマイルスマイルで想像力を解き放つのだ!!

プロフィール紹介

1971年8月30日生まれ(54歳)大阪府出身。 元・歯科技工士という異色の経歴を持ち、自主制作した映像作品は数々の賞を受賞。独自のアクション演出スタイルが高く評価され2003年に商業監督デビュー。映画・テレビドラマ・アニメなど多数の作品を手掛ける中、2011年『ウルトラゾーン』で円谷プロダクション作品へ初参加。2015年『ウルトラマンＸ』でニュージェネレーションウルトラマンシリーズに初参加し、2024年『ウルトラマンアーク』で初メイン監督を務める。本作ではメイン特技監督として参加、地球の危機に立ち向かう「ウルトラマンテオ」の活躍を特撮愛に富んだ演出で手がける。

※「辻」は一点しんにょう

『ウルトラマンテオ』 作品概要

放送開始日：2026年7月4日(土／日本時間)

放送時間：日本時間 毎週土曜日 午前9:00～9:30

国内放送局：テレ東系列6局ネット 他

国内配信サイト：TVer・ネットもテレ東・TSUBURAYA IMAGINATION・YouTubeウルトラマン公式チャンネル 他

出演：岩崎碧 ほか

シリーズ構成・脚本：田辺茂範／メイン監督：二宮崇／メイン特技監督：辻本貴則(辻は一点しんにょう)

製作：円谷プロダクション・テレビ東京・電通

(C)円谷プロ (C)ウルトラマンテオ製作委員会・テレビ東京