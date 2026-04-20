円谷プロダクションは、ウルトラマンシリーズ60周年記念ドキュメンタリー映画『THE ORIGIN OF ULTRAMAN』(オリジン・オブ・ウルトラマン、以下、本作品)を7月3日に公開する。

本作品は、『万引き家族』などで知られる映画監督・是枝裕和が企画を担当するほか、ギレルモ・デル・トロ、小島秀夫、庵野秀明、樋口真嗣など国内外の第一線で活躍する映画監督・クリエイターたちが独自の視点で語りつくし、「ウルトラマンとは何なのか」という問いに迫ったドキュメンタリー作品だ。また、公開情報の発表にあわせて本作のポスタービジュアルを解禁した。

『THE ORIGIN OF ULTRAMAN』作品紹介

日本特撮テレビシリーズの金字塔『ウルトラマン』は1966年の放送当時、最高視聴率42.8%を記録し、社会現象となった。放送から60年を経過した現在も、円谷プロダクションは新たなウルトラマンシリーズ作品を世に送りつづけ、世代を超えた世界観はグローバルに拡大している。

本作品には、映画、特撮、デザインなど各分野を代表するクリエイターが出演。ギレルモ・デル・トロ(映画監督)、是枝裕和(映画監督)、小島秀夫(ゲームクリエイター)、庵野秀明(監督・プロデューサー)、樋口真嗣(映画監督)、ニコラス・ウィンディング・レフン(映画監督)ほか、国内外から多彩な証言者が集結。それぞれの立場から語られる言葉が重なり、ウルトラマンという存在の輪郭が浮かび上がっていく。

主人公がヒーローでありながら、怪獣のバックグラウンドが丁寧に描かれてきた唯一無二の世界観、そしてウルトラマンと怪獣双方の造形が持つ強い魅力をひもとく。さらに、円谷英二や当時のスタッフの発想と仕事にも光を当てながら、ウルトラマンがどのようにして世界へ広がっていったのか、その歩みをたどっていくという。

ポスタービジュアル

ポスタービジュアルは、「ウルトラマンとは何なのか。」という本作の問いを象徴するように、ウルトラマンが真正面からこちらを見据える印象的なビジュアルだ。

根源を語る証言者たち

ギレルモ・デル・トロ(映画監督／『パシフィック・リム』『シェイプ・オブ・ウォーター』)

是枝裕和(映画監督／『誰も知らない』『万引き家族』『怪物』)

小島秀夫(ゲームクリエイター／『メタルギア』シリーズ『デス・ストランディング』シリーズ)

庵野秀明(監督・プロデューサー／『エヴァンゲリオン』シリーズ『シン・ゴジラ』『シン・ウルトラマン』(企画・脚本))

樋口真嗣(映画監督／『シン・ゴジラ』『シン・ウルトラマン』『新幹線大爆破』(2025))

ニコラス・ウィンディング・レフン(映画監督／『ドライヴ』『ネオン・デーモン』)

シャノン・ティンドル(映画監督／『Ultraman: Rising』)

ジョン・アオシマ(映画監督／『Ultraman: Rising』)

成田カイリ(『ウルトラマン』美術総監督 成田亨の長男)

パット・キャディガン(SF作家／『Synners』『スシになろうとした女』『ウルトラマン』ノベライズ(英語版))

清水節(映画評論家 クリエイティブ・ディレクター)

椹木野衣(美術評論家)

岡田秀則(国立映画アーカイブ主任研究員)

黒部進(俳優／ハヤタ隊員役)

桜井浩子(俳優／フジ隊員役)

毒蝮三太夫(俳優／アラシ隊員役)

飯島敏宏(脚本・監督)

佐川和夫(撮影)

鈴木清(撮影)

飯塚定雄(光学撮影技師)

宍倉徳子(スクリプター)

クレジット

監修：塚越隆行

企画：是枝裕和

企画製作：南谷佳 田代拓也

企画協力・取材：清水節

監督：中村裕 吉田一貴

プロデューサー：隠田雅浩 伊豆田知子(スローハンド)

出演：ギレルモ・デル・トロ 是枝裕和 小島秀夫 庵野秀明 樋口真嗣 ニコラス・ウィンディング・レフン シャノン・ティンドル ジョン・アオシマ 成田カイリ パット・キャディガン 清水節 椹木野衣 岡田秀則黒部進 桜井浩子 毒蝮三太夫 飯島敏宏 佐川和夫 鈴木清 飯塚定雄 宍倉徳子

制作：スローハンド

製作・著作：円谷プロダクション

配給：TOHO NEXT 円谷プロダクション

(C)TSUBURAYA PRODUCTIONS