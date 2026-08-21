バンダイは、『仮面ライダーマイス』のおもちゃ情報を8月20日に解禁した。9月5日に「DXエグズパック」(3,080円)、9月12日に「DXホーコクロウ」(3,850円)、9月26日に「DXマイスフォン」(4,400円)、10月3日に「DX十二支同盟ライダーウエポンズセット01」(4,400円) を発売する。

9月5日発売「DXエグズパック」(3,080円)

9月5日発売「DXエグズパック」(3,080円)は、ライダーエグズシリーズを最大6個までディスプレイできる収納ケース。カバーを開いてエグズを3個収納、さらにカバー部分にもう3個セットすることが可能。。

付属の「ビルドライドエグズ」にはラビットタンクフォームとジーニアスフォームをそれぞれデザインしている。別売りの「変身ベルト DXマイスドライバー」にセットすることで、手で開いた時と絵柄が変化。各ライダーオリジナルの音声、発光遊びも楽しめる。また、別売りの「ボーンバックルシリーズ」をマイスドライバーにセットした状態で連動させると、異なる絵柄と音声が発動します。

セット内容

エグズパック本体…1

ビルドライドエグズ…1

9月12日発売「DXホーコクロウ」(3,850円)

9月12日発売「DXホーコクロウ」(3,850円)は、スタンプギミックでステッカーの貼り付け遊びが楽しめる。十二支デザイン14種、計40枚のステッカーが付属。ホーコクロウには付属の「フクロウシードエグズ」をセットすることが可能。

さらに、フクロウシードエグズを別売りの「変身ベルト DXマイスドライバー」にセットすることで、各オリジナルの音声、発光遊びも楽しめるほか、別売りの「ボーンバックルシリーズ」をマイスドライバーにセットした状態で連動させると、異なる音声が発動する。

セット内容

ホーコクロウ本体…1

フクロウシードエグズ…1

9月26日発売「DXマイスフォン」(4,400円)

9月26日発売「DXマイスフォン」(4,400円)は、マイス、優菜との電話遊びや、カメラモード遊びができるスマホアイテム。通話ボタンを押すと、30種以上のキャラボイスが順番に発動、ライダーエグズシリーズをセットすることで、各エグズの解説ボイスを聞くことが可能だ。

付属の「ファイズライドエグズ」には通常フォームとブラスターフォームをそれぞれデザイン。別売りの「変身ベルト DXマイスドライバー」にセットすることで、手で開いた時と絵柄が変化する。各ライダーオリジナルの音声、発光遊びも楽しめる。さらに、別売りの「ボーンバックルシリーズ」をマイスドライバーにセットした状態で連動させると、異なる絵柄と音声が発動。

※お子様が耳に当てた時の安全性を考慮し音量が小さくなっている。

セット内容

・マイスフォン本体…1 ・ファイズライドエグズ…1

10月3日発売「DX十二支同盟ライダーウエポンズセット01」(4,400円)

10月3日発売「DX十二支同盟ライダーウエポンズセット01」(4,400円)は、1つのグリップに3種のウエポンパーツを付け替えることで、「ラビットソード」・「スネークサイズ」・「ドッグガン」として遊べるアイテム。さらにトリガー操作で各ウエポンにモードチェンジ、それぞれの攻撃音や必殺技音を楽しめる。

セット内容

グリップパーツ…1

ラビットソードパーツ…1

スネークサイズパーツ…1

ドッグガンパーツ…１

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