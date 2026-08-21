バンダイは、『仮面ライダーマイス』のおもちゃ情報を8月20日に解禁した。”子供も大人もガシガシ遊べる”「TAF」シリーズより、「TAF 仮面ライダージャオ」「TAF 仮面ライダーヴァンケン」「TAF 仮面ライダームトン」を10月より順次発売する。

10月3日発売「TAF 仮面ライダージャオ」(4,620円)

”子供も大人もガシガシ遊べる”「TAF」シリーズは、「仮面ライダーアクションフィギュア」はクオリティそのままに、名称だけを「TAF〈TOKUSATSU ACTION FIGURE〉」に変更。「仮面ライダーアクションフィギュア」シリーズからサイズ、造形、関節機構などのクオリティは変わらないため、同シリーズのガヴ、ゼッツと一緒に遊べる。約15cmのサイズ感に凝縮されたリアルな造形、全身38か所可動による圧倒的ポージング性能、「対象年齢3才以上」の安全基準を満たす頑丈な設計機構、その3つを兼ね備えたハイクオリティフィギュアシリーズだ。

10月3日発売「TAF 仮面ライダージャオ」(4,620円)は、尻尾には11ものボールジョイントを搭載し、あらゆる方向へ自由自在に可動。特徴的な全身のワインレッドは、成形色で劇中イメージを追求。

交換用手首3種に加え専用武器「スネークサイズ」も付属し、充実のプレイバリュー。ボーナスパーツとして、別売りの「TAF マイス」用の尻尾パーツも付属する。

セット内容

フィギュア本体…1

交換用手首…3

スネークサイズ…１

「TAF マイス」用尻尾パーツ…1

10月3日発売「TAF 仮面ライダーヴァンケン」(4,400円)

10月3日発売「TAF 仮面ライダーヴァンケン」(4,400円)は、特徴的な左目のバイザーのデザインも塗装で再現。交換用手首3種に加え専用武器「ドッグガン」も付属し、充実のプレイバリューだ。

セット内容

フィギュア本体…1

交換用手首…3

ドッグガン…1

10月17日発売「TAF 仮面ライダームトン」(4,400円)

10月17日発売「TAF 仮面ライダームトン」(4,400円)は、特徴的なアームカバーは根元から可動！武器を持たせても干渉しないため、ポージングも自由自在。専用武器「シープハンマー」に加え、両手の武器持ち用手首を含む交換用手首4種も付属した充実のプレイバリュー。

セット内容

フィギュア本体…1

交換用手首…4

シープハンマー…1

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