バンダイは、『仮面ライダーマイス』のおもちゃ情報を8月20日に解禁した。「仮面ライダーマイス」が変身の際に使用するアイテム「ライダーエグズ」シリーズより4種の新商品が登場する。

9月26日発売「DXライダーエグズランダムBOX01」(770円)

  • 9月26日発売「DXライダーエグズランダムBOX01」(770円)

    9月26日発売「DXライダーエグズランダムBOX01」(770円)

9月26日発売「DXライダーエグズランダムBOX01」(770円)は、別売りの「変身ベルト DXマイスドライバー」で固有の音声が鳴るシードエグズ5種と、ベルトにセットすると特別な音声が鳴る「ライドエグズ4(スペシャルver.)」をラインナップ。ライドエグズ4(スペシャルver.)はキラキラのラメを含んだ特別なビジュアルで、ステッカーも豪華ホロ仕様。6種類の内、いずれか1種がランダムで入っている。

ラインナップ

  • ライドエグズ4(スペシャルver.)
  • ワニシードエグズ
  • カメレオンシードエグズ
  • アルマジロシードエグズ
  • バッタシードエグズ
  • キリンシードエグズ

10月24日発売「DXライダーエグズランダムBOX02」(770円)

  • 10月24日発売「DXライダーエグズランダムBOX02」(770円) {#id01}

    10月24日発売「DXライダーエグズランダムBOX02」(770円) {#id01}

10月24日発売「DXライダーエグズランダムBOX02」(770円)は、別売りの「変身ベルト DXマイスドライバー」で固有の音声が鳴るシードエグズ5種と、ベルトにセットすると特別な音声が発動する「ライドエグズ11(スペシャルver.)」をラインナップ。ライドエグズ11(スペシャルver.)はキラキラのラメを含んだ特別なビジュアルで、ステッカーも豪華ホロ仕様。6種類の内、いずれか1種がランダムで入っている。

ラインナップ

  • ライドエグズ11(スペシャルver.)
  • ゴリラシードエグズ
  • トナカイシードエグズ
  • ペンギンシードエグズ
  • パンダシードエグズ
  • ダンゴムシシードエグズ

9月5日発売「DXレジェンドライダーエグズセット01」(1,540円)

9月5日発売「DXレジェンドライダーエグズセット01」(1,540円)は、「アギトライドエグズ」と「ガヴライドエグズ」をラインナップしたレジェンドライダーモチーフのエグズセット。

  • 9月5日発売「DXレジェンドライダーエグズセット01」(1,540円)

    9月5日発売「DXレジェンドライダーエグズセット01」(1,540円)

アギトライドエグズにはグランドフォームとシャイニングフォームを、ガヴライドエグズにはポッピングミフォームとマスターモードをそれぞれデザイン。

別売りの「変身ベルト DXマイスドライバー」にセットすることで、手で開いた時と絵柄が変化し、各ライダーオリジナルの音声、発光遊びも楽しめまる。さらに、別売りの「ボーンバックルシリーズ」をマイスドライバーにセットした状態で連動させると、異なる絵柄と音声が発動する。

セット内容

  • アギトライドエグズ…1
  • ガヴライドエグズ…1

10月3日発売「DXレジェンドライダーエグズセット02」(1,540円)

10月3日発売「DXレジェンドライダーエグズセット02」(1,540円)は、「リバイスライドエグズ」と「ガッチャードライドエグズ」をラインナップしたレジェンドライダーモチーフのエグズセット。

  • 10月3日発売「DXレジェンドライダーエグズセット02」(1,540円)

    10月3日発売「DXレジェンドライダーエグズセット02」(1,540円)

リバイスライドエグズにはリバイ&バイスとアルティメットリバイ&アルティメットバイスを、ガッチャードライドエグズにはスチームホッパーとレインボーガッチャードをそれぞれデザイン。

別売りの「変身ベルト DXマイスドライバー」にセットすることで、手で開いた時と絵柄が変化し、各ライダーオリジナルの音声、発光遊びも楽しめまる。さらに、別売りの「ボーンバックルシリーズ」をマイスドライバーにセットした状態で連動させると、異なる絵柄と音声が発動する。

セット内容

  • リバイスライドエグズ…1
  • ガッチャードライドエグズ…1

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