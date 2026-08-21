バンダイは、『仮面ライダーマイス』のおもちゃ情報を8月20日に解禁した。「仮面ライダーマイス」が変身の際に使用するアイテム「ライダーエグズ」シリーズより4種の新商品が登場する。
9月26日発売「DXライダーエグズランダムBOX01」(770円)
9月26日発売「DXライダーエグズランダムBOX01」(770円)は、別売りの「変身ベルト DXマイスドライバー」で固有の音声が鳴るシードエグズ5種と、ベルトにセットすると特別な音声が鳴る「ライドエグズ4(スペシャルver.)」をラインナップ。ライドエグズ4(スペシャルver.)はキラキラのラメを含んだ特別なビジュアルで、ステッカーも豪華ホロ仕様。6種類の内、いずれか1種がランダムで入っている。
ラインナップ
- ライドエグズ4(スペシャルver.)
- ワニシードエグズ
- カメレオンシードエグズ
- アルマジロシードエグズ
- バッタシードエグズ
- キリンシードエグズ
10月24日発売「DXライダーエグズランダムBOX02」(770円)
10月24日発売「DXライダーエグズランダムBOX02」(770円)は、別売りの「変身ベルト DXマイスドライバー」で固有の音声が鳴るシードエグズ5種と、ベルトにセットすると特別な音声が発動する「ライドエグズ11(スペシャルver.)」をラインナップ。ライドエグズ11(スペシャルver.)はキラキラのラメを含んだ特別なビジュアルで、ステッカーも豪華ホロ仕様。6種類の内、いずれか1種がランダムで入っている。
ラインナップ
- ライドエグズ11(スペシャルver.)
- ゴリラシードエグズ
- トナカイシードエグズ
- ペンギンシードエグズ
- パンダシードエグズ
- ダンゴムシシードエグズ
9月5日発売「DXレジェンドライダーエグズセット01」(1,540円)
9月5日発売「DXレジェンドライダーエグズセット01」(1,540円)は、「アギトライドエグズ」と「ガヴライドエグズ」をラインナップしたレジェンドライダーモチーフのエグズセット。
アギトライドエグズにはグランドフォームとシャイニングフォームを、ガヴライドエグズにはポッピングミフォームとマスターモードをそれぞれデザイン。
別売りの「変身ベルト DXマイスドライバー」にセットすることで、手で開いた時と絵柄が変化し、各ライダーオリジナルの音声、発光遊びも楽しめまる。さらに、別売りの「ボーンバックルシリーズ」をマイスドライバーにセットした状態で連動させると、異なる絵柄と音声が発動する。
セット内容
- アギトライドエグズ…1
- ガヴライドエグズ…1
10月3日発売「DXレジェンドライダーエグズセット02」(1,540円)
10月3日発売「DXレジェンドライダーエグズセット02」(1,540円)は、「リバイスライドエグズ」と「ガッチャードライドエグズ」をラインナップしたレジェンドライダーモチーフのエグズセット。
リバイスライドエグズにはリバイ&バイスとアルティメットリバイ&アルティメットバイスを、ガッチャードライドエグズにはスチームホッパーとレインボーガッチャードをそれぞれデザイン。
別売りの「変身ベルト DXマイスドライバー」にセットすることで、手で開いた時と絵柄が変化し、各ライダーオリジナルの音声、発光遊びも楽しめまる。さらに、別売りの「ボーンバックルシリーズ」をマイスドライバーにセットした状態で連動させると、異なる絵柄と音声が発動する。
セット内容
- リバイスライドエグズ…1
- ガッチャードライドエグズ…1
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