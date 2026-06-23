いつでも手軽に“ちょこっと”楽しめる「一番くじちょこっと」に8月、超話題作の「超かぐや姫!」が登場します!

今年1月からNetflixで配信がスタートし、SNSを中心に話題となっているオリジナルアニメ『超かぐや姫!』。日本人の誰もが知っている昔話「かぐや姫」をベースに、女子高生がバーチャル空間で音楽配信を始めるという現代ならではのストーリーを融合させた話題作です。

そんな『超かぐや姫!』が8月、「一番くじちょこっと」に登場することに。ラインアップはまだ発表されていないのですが、SNSでは「マジか!ヤッタ!ヤッタ!ヤッターーー!!」「うそでしょ?!絶対買います」「かぐやちゃん等身大ぬいぐるみでおなしゃす」「えぐいえぐい! ついに1番くじに来ちゃったよ!! 上位賞はかっさらってくぜ」「おぉ… これは戦争になる予感」と話題に。すでに3.8万ものいいねが寄せられています。彩葉やかぐやたちがどんなグッズになって登場するのか、今から楽しみですね。

“ちょっこと”なだけに、価格は1回550円。8月6日より、一番くじONLINE、一番くじ公式ショップに登場します。続報をお楽しみに!!

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