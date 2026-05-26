手塚治虫が描いた名作漫画『リボンの騎士』を原案とするNetflix映画『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』について、Netflix世界独占配信日が8月8日に決定したことが発表された。あわせて、メインビジュアル、第1弾予告、主人公の声を務めるキャスト、キャストコメントが一挙解禁となった。

メインビジュアル解禁!

解禁されたメインビジュアルは、一枚の絵画を彷彿とさせる仕上がりとなっている。ひときわ大きく描かれているのは、主人公・サファイアが変身した姿。剣を片手に、覚悟が込められた眼差しを向けている。中央には、大きな赤いリボンが印象的な変身前のサファイアと、3名の新キャラクターの姿も。キャッチコピーで触れられた「想い」とは。そして、サファイアが剣を手にするに至った背景にも注目したい。

五十嵐祐貴、初の長編監督作品

監督を務めるのは、業界屈指の多才なアニメーターとして知られる五十嵐祐貴。『呪術廻戦 第1期』のエンディング映像では、1人で原画を手がけた洗練されたアニメーションで注目を集め、初監督作『スター・ウォーズ：ビジョンズ「のらうさロップと緋桜お蝶」』では、丁寧な物語描写と迫力あるアクションシーンで国内外から高い評価を得た。本作は、そんな五十嵐が満を持して世に送り出す、初の長編監督作品だ。

キャラクター原案は、『Fate/Grand Order』『刀剣乱舞ONLINE』など、数々のゲームで人気キャラクターのデザインを手がけてきた望月けい。さらに、キャラクター原案協力として、『サイバーパンク：エッジランナーズ』『LAZARUS ラザロ』のエンディング監督を務めた米山舞が名を連ねる。加えて、アニメーションキャラクターデザインを新垣一成、アートディレクターをセドリック・エロールが担当。

アニメーション制作は、監督・五十嵐率いるOUTLINE(アウトライン)。魅力的なキャラクターづくりや、ケレン味あふれる圧倒的な作画力を強みとするスタジオだ。実力派のクリエイター陣が集結し、過酷な運命に抗うことを決めた一人のヒーローの物語を、繊細な世界観と洗練されたアクションで描き出す。

主人公・サファイアを演じるサーヤ(ラランド)よりコメント到着!

さらに、主人公・サファイアのキャストは、長編作品での声優に初挑戦となるサーヤ(ラランド)。サーヤは、主演への抜擢にあたり、監督から「サファイアの生い立ちや背景に重なる部分がある」と話があったことをコメントで明かしている。また、「30歳を超えて、こんなにももがいて挑戦を楽しめた仕事はありません。是非ご覧いただけると嬉しいです!」と語っている。

サーヤ(ラランド)コメント全文

サファイア役を務めさせていただきました、ラランドサーヤです。

ここまで、どんなジャンルのお仕事にも自信を持っていそいそと挑戦してきたのに、今回主役の声をあてるというオファーにだけは少しだけ怯みそうになりました。アニメの世界の作り込み方は、異質で緻密で格別だと、リスペクトがあったからです。

原案の『リボンの騎士』は、少女漫画として初めて"戦う女性"を主人公として描いた作品であったと思います。監督から、サファイアの生い立ちや背景に私と重なる部分があるとお話をいただいて、覚悟が決まりました。苦境の反動としてユーモアを持ってやり返す、という自分のモットーがサファイアにもあると思いました。

決して本業ではない私に大役をいただき、厳しいお声もあると思います。ただ、サファイアの心の声を最大限出力することに集中して取り組みました。30歳を超えて、こんなにももがいて挑戦を楽しめた仕事はありません。是非ご覧いただけると嬉しいです!

「リボンの騎士、参上」第1弾予告解禁

あわせて、第1弾予告も解禁。映像は、凄惨な様子の王国や兵士の姿、そして傷だらけのサファイアによる悲痛な叫びから始まる。絶体絶命に見えるサファイアの前に現れたのは――。リボンに包まれたサファイアは変身する力を手に入れる。生き残った意味を見つけ出した彼女は「困っているみんなのために」と決意の言葉を口にする。前向きな描写が映し出される一方で不敵な笑みを浮かべる人物の姿も。「リボンの騎士、参上」の声とともに誕生したヒーローは世界を取り戻すことができるのか、物語の展開に期待が高まる。

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