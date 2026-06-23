ファミリーレストラン「ココス」は6月23日より、“純氷ふわふわかき氷 第2弾”を販売する。

ココスの“純氷ふわふわかき氷”は、上質な水をマイナス10℃前後で48時間以上かけてじっくりと凍らせた透明度の高い氷を、空気を含ませながら細かく削ることで、専門店にも負けないふわふわとしたくちどけに仕上げられている。

第2弾では、フルーツがたっぷりのった毎年人気の「しろくま」をはじめ、世界中でブームとなった「ドバイチョコ」をイメージしたかき氷、添えのシロップをかけると爽やかな色合いに変化する「ポップブルー」など全7種類のフレーバーが登場。さらに、第1弾で登場した「いちご」や「宇治金時」、「マンゴー」に加え、食後にぴったりなミニサイズも引き続き楽しむことができる。

いずれも通常サイズ(全6種)は979円、ミニサイズ(全6種)は594円。9月中旬までの販売予定となっている。

しろくま

鹿児島名物“しろくま”をイメージした「しろくま」(979円)は、純氷ふわふわかき氷に、りんごやバナナ、キウイなどのフレッシュフルーツ、さくらんぼやみかん、パイナップルのシロップ漬け、北海道産あずきや黒豆が華やかに盛り付けられており、コク深いミルクシロップと優しい甘さのふわとろホイップがフルーツやあずき、黒豆とマッチした一品。

ドバイチョコ

「ドバイチョコ」(979円)は、カダイフ(細麺状の生地)やナッツのザクザク食感が楽しい“ドバイチョコ”をイメージした、リッチな味わいのかき氷。別添えのチョコソースをかければ、“ドバイチョコ”のようなチョコの濃厚な味わいを堪能することができる。

ポップブルー

「ポップブルー」(979円)は、爽やかなブルーの見た目と、パッションフルーツ風味のトロピカルな味わいが夏を想起させるフレーバー。別添えのレモンシロップをかけると、ブルーから紫に色が変化する。