ファミリーレストラン「ココス」は6月19日より、人気イラストレーター・北澤平祐氏とコラボレーションした「ココス 夏の福袋 2026」の予約販売を開始する。

「ココス 夏の福袋 2026」

今年の夏の福袋には、3,300円分(550円券×6枚)のお食事券に加えて、ココスのメニュー表紙でおなじみの、イラストレーター・北澤平祐氏が描く愛らしいキャラクター「ココッスくん」を主役にしたテーブルウェアセットが登場。「ココッスくん」初の立体グッズであるグラスマーカーをはじめ、細部までこだわり抜いたアイテムがラインアップされている。

価格は3,630円。6月19日より店頭にて予約販売がスタート。7月16日～26日の間に店頭で受け取ることができる。

福袋に入っているグッズは以下のとおり。

「ココス 夏の福袋 2026」オリジナル美濃焼プレート

まずは、日本の伝統工芸品である陶磁器「美濃焼」のプレートに、生き生きとしたココッスくんの姿が描かれた「オリジナル美濃焼プレート」。上質な質感と、北澤さんらしい柔らかな色彩が融合し、食卓を明るく彩る涼しげなデザインとなっている。サイズは直径約19㎝。

「ココス 夏の福袋 2026」オリジナル日本製グラス

また、ココッスくんがグラスをぐるりと一周する様子が描かれた「オリジナル日本製グラス」もラインアップ。透明感のあるソーダライムガラスは品質にこだわった日本製で、涼しげな青色で描かれたイラストと合わせて、清涼感あふれるデザインとなっている。サイズは口径約8cm、高さ約8cm。

「ココス 夏の福袋 2026」ココッスくんグラスマーカー

ココッスくん初の立体グッズ「ココッスくんグラスマーカー」は、グラスのフチにちょこんと引っ掛けることができる愛くるしいポーズで、自分のグラスの目印として使えるのはもちろん、使用中にふと目が合うたびに癒やされるアイテムとなっている。サイズは高さ約3.5㎝。