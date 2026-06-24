全日本学生遊技連盟(学遊連)は、18歳以上を中心とした若年層向けのイベント企画「謎解きは遊技のあとで2026」のキャンペーンページを2026年6月22日(月)より公開した。

■「謎解きは遊技のあとで」について

「謎解きは遊技のあとで」は、全国のホールに提出されたポスターから簡単に参加できる謎解きイベント。2025年は延べ7,800人以上が参加し、毎月1,000人を超える応募が集まった。

「謎解きは遊技のあとで2026」は、7月1日(水)から9月30日(水)を第1クール、11月1日(日)から翌年1月31日(日)までを第2クールとし、合計6カ月の開催期間が設けられている。2クール通して展開されるオリジナル漫画を読みつつ「7つの謎」に挑戦する。

■参加方法

全国のホール敷地内に提出されたポスターにある二次元コードから参加できる。また、キャンペーンページからお試しで謎解きに挑戦することもできる。

■参加資格

・18歳以上であれば誰でも参加できる。 ※キャンペーンページのお試し謎解きは誰でも挑戦できる。 ※ただし、高等学校在籍者はオリジナルポスターからは参加できない。

■賞品詳細

［第1クール賞品］

A賞・1名：旅行券 30,000円分

B賞・5名：松阪牛200g

C賞・50名：プリベイドギフト

［第2クール賞品］

A賞・1名：ワイヤレスイヤホン

B賞・5名：松阪牛200g

C賞・50名：プリベイドギフト

［キャンペーン賞品］

各クール・20名：プリベイドギフト

■参加費

無料

主催：全日本学生遊技連盟

後援：ぱちんこ広告協議会