BE:FIRST、LA「Head In The Clouds」出演　海外展開の現在地を映す6曲

BE:FIRSTが現地時間8月8日、米ロサンゼルスで開催された音楽フェスティバル『Head In The Clouds LA 2026』に出演した。

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『Head In The Clouds』は、アジアのカルチャーを世界へ発信する音楽レーベル／メディアプラットフォーム、88risingが主催する音楽フェスティバル。アジアにルーツを持つアーティストを中心に、世界各国から多彩なアクトが出演している。

BE:FIRSTは今回、約15分間のステージで全6曲をノンストップで披露。「Stare In Wonder」を皮切りに、最新曲「BRUCE WAYNE feat. Flo Milli, ATL Jacob」、ラストの「BE:FIRST ALL DAY」まで、ダンスとボーカルを軸にしたパフォーマンスを繰り広げた。

Photo by Takahiro Tsuboi (hof Inc.)

Photo by Takahiro Tsuboi (hof Inc.)

「BRUCE WAYNE feat. Flo Milli, ATL Jacob」は、Future、Drake、Nicki Minaj、Lil Babyらの作品を手がけてきたアトランタ出身のプロデューサー、ATL Jacobがプロデュースに参加。フィーチャリングには、2019年発表の「In the Party」「Beef FloMix」などで注目を集めたアラバマ州モービル出身のラッパー／シンガー、Flo Milliを迎えている。

重厚なビートを背景に、ラグジュアリーとストリートの感覚を交差させた同曲では、表と裏、二つの顔を持つブルース・ウェインのイメージをBE:FIRSTのスタイルと重ね合わせている。一方、Flo Milliはキャットウーマンを思わせる自由奔放な存在として登場し、それぞれの個性を際立たせている。

BE:FIRSTは9月18日にGlobal EP『WATCH ME』をリリース予定。「BRUCE WAYNE feat. Flo Milli, ATL Jacob」のほか、BIAを迎えた「WATCH ME feat. BIA」「CAGLIOSTRO」「PAPER SCARS」「DEAD EYES EVERYWHERE feat. ATL Jacob」の全5曲が収録される。

また、日本国内では10thシングル『Missing』をリリース。Jonas Blueがプロデュースを手がけた表題曲「Missing」は、アコースティックギターを取り入れたサウンドと、「消えないで」というフレーズのリフレインが印象的なラブソングとなっている。

9月からはバンコク、台北、マニラ、ニューヨークを巡る『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026 ”WATCH ME”』も開催予定。『Head In The Clouds LA 2026』への出演を経て、BE:FIRSTは海外での活動をさらに本格化させていく。

【SETLIST】Head In The Clouds LA 2026

1. Stare In Wonder

2. GRIT

3. Boom Boom Back

4. Mainstream

5. BRUCE WAYNE feat. Flo Milli, ATL Jacob

6. BE:FIRST ALL DAY

SETLIST プレイリスト：https://BEFIRST.lnk.to/HeadInTheCloudsLA2026

＜リリース情報＞

BE:FIRST

Global EP『WATCH ME』

2026年9月18日（金）リリース

収録曲：

1. 「BRUCE WAYNE feat. Flo Milli, ATL Jacob」

2. 「WATCH ME feat. BIA」

3. 「CAGLIOSTRO」

4. 「PAPER SCARS」

5. 「DEAD EYES EVERYWHERE feat. ATL Jacob」

＜ワールドショーケース情報＞

『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026 ”WATCH ME”』

9月25日（金）タイ・バンコク／Samyan Mitrtown Hall

9月27日（日）台湾・台北／Legacy TERA

10月3日（土）フィリピン・マニラ／New Frontier Theater

10月22日（木）米ニューヨーク／Racket NYC

10月23日（金）米ニューヨーク／Gramercy Theatre