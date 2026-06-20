2026年で10周年を迎える業界NO.1パチンコ・パチスロYouTubeチャンネル『スロパチステーション』（チャンネル登録者数192万人）、そして関連チャンネルの『すろぱちすてぇしょん』（チャンネル登録者数112万人）と『Slopachi Station』（チャンネル登録者数39万人）を完全網羅する公式MOOK『スロパチステーション10周年記念ファンブックMAXコンプリート!!!!!!』が、2026年7月7日（火）に発売されることが決定した。
チャンネルの歴史はもちろん、実践演者のいそまる、よしき、じゃんじゃん、れんじろう、じゅりそん、るいべえの6人をロングインタビューや実践密着で徹底紹介。これまでの「軌跡」と出演者の「深掘り」で、すべてのファンが楽しめる激熱な1冊で、封入特典として「スロパチステーション オリジナルセルフ休憩札」が付いてくる。
『スロパチステーション10周年記念ファンブックMAXコンプリート!!!!!!』収録内容
■スロパチメンバー徹底解析
いそまる、よしき、じゃんじゃん、れんじろう、じゅりそん、るいべえの6人の最新プロフィールや名勝負コレクション、さらにはロングインタビューも敢行！
■6人スペシャル座談会
チャンネルのこと、これまでのこと、そしてこれからのことを6人が集まって、笑いと涙で語り合う！
■チャンネル別実践密着
いそまる、れんじろう、じゅりそんの店舗実践に密着！勝敗の行方はもちろん、その日の実践は動画になったのか、それともボツか!?
■メンバー個人企画
それぞれ単独で企画に挑戦！ いそまる「10周年振り返りクイズ」、よしき「休日の夫婦ノリ打ち」、じゃんじゃん「大食いチャレンジ」、れんじろう「スキンケア講座」、じゅりそん「ナレーターに挑戦」、るいべえ「家無し生活最後の日」
■椿鬼奴＆レインボー・ジャンボたかお特別対談
TV番組『スロパチTV』で共演している2人が、メンバーについて熱く、そして愛を持って語り尽くす！
■実践データ総まとめ
6人がデビューしてからこれまでの出玉を年ごとにグラフで総集計！
■スペシャルフォトギャラリー
撮りおろしカットからプライベートショットまで、ここでしか見られない写真が盛りだくさん！
【特別付録】スロパチステーション オリジナルセルフ休憩札
実際に使っても良し、部屋に飾っても良しな、かわいくも実用性のある仕上がりに！
■双葉社スーパームック『スロパチステーション10周年記念ファンブックMAXコンプリート!!!!!!』
発売日：2026年7月7日（火）
定価：2200円（税込）
判型：B5判／144ページ
発行：双葉社
(C)ZIZAI／双葉社