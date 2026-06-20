日本遊技機工業組合（日工組）と日本電動式遊技機工業協同組合（日電協）は、昨年に引き続き、2026年9月22日（火・祝）に開催する合同ファンイベント「みんなのパチンコ・パチスロサミット2026」（略称：みんパチ・スロサミ2026）の特設サイトがオープン。キービジュアルや第一弾出演者情報が公開された。

本イベントでは、総台数350台を超える最新機種を含む実機の試打やステージイベントをはじめ、昨年大好評だった物販コーナーも大きく拡充するなど、パチンコ・パチスロファンを魅了する内容が盛りだくさんの一日となる。

イベントの内容や出演者情報は随時更新されていくので、今後の情報にもぜひ注目したい。また、開催を記念して、公式X（＠KIBUNPACHIPACHI）ではフォロー＆リポストで、QUOカードPay1万円分が抽選で5名に当たるキャンペーンを実施。開催期間は2026年6月19日（金）～6月25日（木）となっている。

■『みんなのパチンコ・パチスロサミット2026』（略称：みんパチ・スロサミ2026）

開催日：2026年9月22日（火・祝）

場所：東京国際フォーラム ホールE

主催：日本遊技機工業組合／日本電動式遊技機工業協同組合

KIBUN PACHI-PACHI委員会

協賛:全国遊技機商業協同組合連合会／回胴式遊技機商業協同組合

開催趣旨：「パチンコ・パチスロの楽しさの限界を突破する」ことを目指し、遊技産業全体の浮揚とファンの呼び戻し、新規ファン拡大へ遊技機メーカー団体が自信を持ってお贈りする“ファンの為の大感謝祭”。

※イベント内容については、今後決定次第、順次案内される。